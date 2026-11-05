【決定版】現代人の必携アイテム！忘れ物タグのベスト5【2026年11月版】
2026年11月05日 12時00分更新
うっかりタイプで忘れ物をしたことがある人、家を出ようとしたら鍵や財布が見つからない……そんな人にとっての必携ガジェットが「忘れ物タグ」です！ アップルの「AirTag」が代表的ですが、今ではAndroidユーザーが使える製品も多数。安心を数千円で買えるので持ってなきゃ損です！
でも、ECサイトに行くとたくさんの製品があるので、AirTagでいいのか、安いものでいいのか悩みます。そこで選び方とともに編集部が選ぶベスト5の製品を紹介します！ 購入時に参考にしてください！
【目次】
忘れ物タグを選ぶポイント
ポイント1：【対応OS】iPhone用かAndroid用か
ポイント2：【形状やサイズ】コイン型かタグ型かカード型か
ポイント3：【電池の種類】交換式か充電式か使い切り式か
ASCII編集部が選ぶ「忘れ物タグ」ベスト5
アップル「AirTag（第2世代）」
シャオミ「Xiaomi Tag」
グーグル「Pixel Tag」
Anker「Eufy Security SmartTrack Link」
Anker「Eufy Security SmartTrack Card」
忘れ物タグを選ぶポイント（1）【対応OS】iPhone用かAndroid用か
現代人必携の忘れ物タグですが、まだ使ったことがないとどんな仕組みかわからない人もいるはず。忘れ物タグはペアリングしたiPhone（Android）が近くにある場合は、直接Bluetoothで通信をして、位置情報を交換。スマホからの操作で音を鳴らせるので場所がすぐわかります。
Bluetoothの通信範囲から外れると（忘れ物タグを付けた鍵や財布をどこかに置き忘れた場合）、近くを通りがかった赤の他人のスマホを通じて、クラウド上に位置情報を送信。ユーザーはその場所を確認できます。この通信は自動かつ完全に暗号化されているのでプライバシーは守られます。
アップルの「探す」とグーグルの「Find Hub」は、まったく別のネットワークなので現時点で互換性はありません。そのためiPhoneユーザーは「探す」に対応した忘れ物タグ、Androidユーザーは「Find Hub」対応の製品を購入する必要があります。ただ、最近になって両対応のタイプも登場しています（ただし、同時には使えません）。
忘れ物タグを選ぶポイント（2）【形状やサイズ】コイン型かタグ型かカード型か
アップルのAirTagはコイン型で、純正またはケースと組み合わせて、キーホルダーやカバンなどに取り付けます。一方で他社製品ではカード型にタグ型など、さまざまな形状の製品が存在しており、財布やパスケースに入れるなど使い方に合わせて選べます。
忘れ物タグを選ぶポイント（3）【信頼性】電池は交換式か充電式か使い切り式か 充電式は本当に便利!?
忘れ物タグはいざというときに役立たないと、まったく意味がありません。ECサイトに行くと、さまざまな価格帯の製品がありますが、多少高くても信頼できるメーカー、ちゃんと動作する可能性が高い製品を選びたいところです。
また電池の部分にも注目です。AirTagに代表されるコイン型やタグ型ではボタン型電池を採用し、交換できるタイプが主流です。AirTagに入っているのは「CR2032」という100円ショップでも売っているありふれたもの。また、交換頻度は公式で1年とされているので、電池代と言ってもわずかです。
カードタイプは使い切り型と充電型の2タイプ。充電型は便利そうに感じますが、接点がある分、故障が発生しやすくなる傾向がありますし、車の中など暑い場所に放置する可能性を考えると、充電池には正直不安もあります。このあたり、自分の使い方も含めて考えたいところです。
次ページでは、編集部がおすすめする忘れ物タグ5製品を紹介します！
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