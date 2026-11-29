2026年のお買い物総決算！ 「Amazonブラックフライデー」大特集 第21回
ラピトリの気になるキーボード4選 お手頃な製品をブラックフライデーでチェック
2026年11月29日 17時15分更新
磁力の変化によって、キーの沈みの距離を高精度で測定できる磁気スイッチ。その磁気スイッチを搭載したキーボードで可能なラピッドトリガー機能（ラピトリ）は、今のPCゲームシーンでは不可欠になっています！
そんなラピトリを搭載したキーボードの中から、比較的お手頃かつJIS配列、筆者的にもちょっと気になる製品をAmazonブラックフライデーでピックアップ。ぜひ体験してみてください！
有線／2.4GHz／Bluetoothの3ウェイ対応で1万1199円
透明キーキャップにかな表記無し、自然な配列もうれしい
まずはここに来て、JISキーボードを含めて、日本市場でも積極的に製品をリリースしているEPOMAKERの「G84 HE」。有線だけでなく、2.4GHzのUSBドングル、Bluetooth接続と無線対応なのは今回紹介した中では唯一。それでいて、セール価格は20％オフの1万1199円は安価です。
RGB LEDが映える透明キーキャップに加え、JIS配列でもかな表記無し。テンキーレスながら、Enterキーの右にスペースを空けて、2列のキーを置き、カーソルキーの配置は余裕あり。Z段のズレは0.5キー分と日本のユーザーを考えた仕様になってます。
日本発ブランド「AIM1 瞬」 JIS配列はこちらも自然
続いては、日本発ブランドの「AIM1 瞬」。10％オフの1万3482円。こちらも75％キーボードで、ファンクションキーあり、Enterキーの右側は1列のキーがあるタイプ。ただし、Z段のズレは0.25キー分です。
60％でJIS配列派希少 普段使いも視野に入る
Pulsar Gaming Gears「PCMK3HE 60」
続いては、より小型の60％キーボードでありながら、JIS配列というなかなかレアな存在のPulsar Gaming Gears「PCMK3HE 60」。クーポン適用で1万6786円。白と黒のモノクロデザインもカッコイイ。マウスのスペースを最大限確保できるのは便利ですが、単体のカーソルキーはないので、カスタマイズで何らか代替する必要があります。
KIBU独自ブランドの磁気スイッチキーボード
有線のみながら1万円切り 「KIBU GG68 HE JIS」
ブラックフライデーの対象製品ではないものの、安価なラピトリキーボードなので紹介。さまざまなゲーミングデバイスを扱う「KIBU Shop」のオリジナルブランド製品。有線のみながら、透明キーキャップも美しく、それでいて価格は1万円切りの9980円。3層の静音フォームで静音性も売り。Z段のズレは0.25キー分。設定はもちろんウェブ経由で可能。注目の新製品です！
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