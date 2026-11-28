光回線の世界では「10ギガ」のサービスが主流になってきたものの、自宅のネットワークはまだ1ギガのGbE止まりでその威力を発揮できていないという人も多いはず。そこでAmazonブラックフライデーでの買い物で、自宅のネットワークを高速化するというのはどうでしょうか！

今から10GbEのLANカードを買うなら断然省電力な蟹チップ

バッファロー「LGY-PCIE-MG3/N」

既存のPCを10GbE化するのに必要なLANカード。10GbE（特に一般的なRJ45コネクター）は発熱の多さでも知られますが、比較的省電力で知られるのがいわゆるRealtek（ロゴから「蟹」とも呼ばれる）製の最新チップ。価格も約1万円と比較的お手頃です。

なお、対応スロットはPCIe Gen4.0×1なので、取り付け可能なPCは多いですが、3.0以前だと10ギガのフルの速度は出ないので要注意。

全ポート10ギガのスイッチングハブはファンレスが最新の証

エレコム「EHC-LX03-5」

全ポート10GbE対応のスイッチングハブは国内メーカー製だと3万円前後からと、まだ若干高価。また、発熱の多さからファンが付いている製品が主流で、家庭で使うにはノイズが気になるという声もあります。

ただ、今年に入って、最新の物理層チップの採用でファンレスになったモデルも登場し始めています。Amazonブラックフライデーで14％オフの2万8420円になっている、エレコム「EHC-LX03-5」もそんな1つ。PC、NAS、HGWと複数台をRJ45の10GbEで接続したいなら、選びたい1台です！

そもそも10ギガは必要!? 2.5GbEでいいなら8ポートで7000円台

プラネックス「FX2G-08EM2」

光回線が10ギガになったと言っても、家庭内のネットワークも費用や発熱の問題が気になる10GbEにする必要はあるのでしょうか？ 必ずしもそうとは断言できません。高速光回線の威力が発揮しやすい、ゲームのような大容量のダウンロードでも、サーバー側の制約でそこまでの速度は出ないですからね。

PC側の対応も進んでおり、対応機器も比較的手頃、LANケーブルもそのまま使える2.5GbEへの移行は検討の余地あり。プラネックス「FX2G-08EM2」は8ポートすべて、2.5GbE対応で8000円弱。もちろんファンレスで扱いやすいです。

10GbEへの移行を考えるなら、SFP＋も選択肢です

これまでのGbEからの移行が容易なRJ45コネクターの10GbEは発熱が多くなりがちと言いましたが、光ファイバーケーブルやDACケーブルの利用が前提のSFP+なら、発熱は比較的小さめ。Realtek製チップを採用したSFP+の10GbEカード。無名メーカーですが、LANカードなら大きな問題はない可能性が高いかと。価格は7000円強。