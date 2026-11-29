2026年のお買い物総決算！ 「Amazonブラックフライデー」大特集 第22回
メモリーもSSDもグラボも無理なら、自作PCは電源でもアップグレードすんぞ！
2026年11月29日 17時45分更新
AIブームの影響で、メモリーにSSD、グラボのどれもが高すぎて手が届かないなら、自作PCは電源でもアップグレードしておきましょう！ 電源こそPCの安定度の最大のカギ！ 電源は嘘つかない！
というわけで、Amazonブラックフライデーで買いな電源ピックアップしました。パーツが安くなる、その日のために！
12V-2x6ケーブル標準搭載の850Wで1万円切り
ASRock「PRO-M850G」
まずは850Wで最新仕様に適合したフルモジュラー型ながら、クーポン適用で1万円切りで9980円の価格がうれしいASRock製品。ATX3.1／PCIe 5.0対応で12V-2x6ケーブル標準搭載と、最新グラボに対応できます。80 PLUSはGOLD認証。
こちらも最新仕様対応の850W電源ながら9000円切り
玄人志向「KRPW-GA850W/90+/WHITE/REV2.0」
こちらもATX3.1／PCIe 5.0対応に12V-2x6ケーブルと各種最新仕様に対応し、オール105℃日本メーカー製コンデンサを採用するのを売りにしながら、ブラックフライデーでは13％オフの8936円という安さが特徴の玄人志向の製品。ホワイトカラーもうれしいです。
1000Wで高性能グラボでも余裕あり
玄人志向「KRPW-GS1000W/90+」
1000W級のお手頃電源も玄人志向からピックアップ。セール価格は1万2580円。1000Wでも奥行きは14cmとコンパクトで搭載するケースを選ばないです。こちらも各種最新仕様対応のフルプラグインタイプで、80 PLUS GOLD認証。
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