アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「ザ・プレミアム・モルツ 競馬デザイン缶 350ml×12本」が

Amazonタイムセールに登場！

漫画家・つの丸先生描き下ろしの「シンボリルドルフ」がデザインされた「ザ・プレミアム・モルツ 競馬デザイン缶 350ml×12本」がAmazonタイムセールに登場しています。

参考価格2,902円のところ、14％オフの2,499円で販売中です。350ml缶が12本入りで、1本あたりの価格は約208円。競馬ファンはもちろん、いつものビールとはひと味違うデザイン缶を楽しみたい人にも注目の商品です。

「ザ・プレミアム・モルツ 競馬デザイン缶」の特徴

Amazon商品ページより

サントリーの「ザ・プレミアム・モルツ」に、競馬デザイン缶が登場。漫画家・つの丸先生が描き下ろした「シンボリルドルフ」のオリジナルデザインを採用しています。

シンボリルドルフは、無敗の三冠を成し遂げ、「皇帝」と称された伝説の名馬。競馬ファンにとっても注目のデザイン缶です。

中身は、華やかな香りと深いコクが特徴の「ザ・プレミアム・モルツ」。伝統種のダイヤモンド麦芽や欧州産アロマホップを使用し、天然水で醸造しています。

ダイヤモンド麦芽の味わいを引き出すダブルデコクション製法や、ホップを複数回に分けて投入するアロマリッチホッピング製法を採用しています。アルコール度数は5.5％です。

まとめ：皇帝・シンボリルドルフのデザイン缶を手に入れるチャンス！

つの丸先生描き下ろしのシンボリルドルフが描かれた「ザ・プレミアム・モルツ 競馬デザイン缶 350ml×12本」。無敗の三冠を成し遂げた名馬をデザインした、競馬ファンには見逃せない商品です。

Amazonでは現在、14％オフの2,499円で販売中。1本あたり約208円です。競馬観戦のお供や、晩酌用のストックにも。現在開催中のAmazonタイムセールで、お得にまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。