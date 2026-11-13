すっきり淡麗辛口の日本酒を晩酌のお供に！「土佐司牡丹」900mlが13％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「土佐司牡丹司パック 900ml」がAmazonタイムセールに登場！

司牡丹酒造の日本酒「土佐司牡丹司パック 900ml」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

普通酒ながら原料米の精米歩合を65％とし、爽やかな香りとやわらかな味わいが特徴の淡麗辛口の日本酒です。

Amazonでは、過去価格1,449円のところ、13％オフの1,265円で販売されています。900ml入りで、1本あたり1,265円です。

「土佐司牡丹司」の特徴

Amazon商品ページより

「土佐司牡丹」は、土佐の歴史とともに歩んできた司牡丹酒造の日本酒です。司牡丹は、1603年（慶長8年）に土佐へ入国した御酒屋をルーツとして、佐川の地に誕生しました。

普通酒ながら原料米の精米歩合は65％。爽やかな香りとやわらかな味わいが特徴で、淡麗辛口に仕上げています。

サラリと切れる後口で、次々と料理を誘うお酒と紹介されています。アルコール度数は16％です。

まとめ：毎日の晩酌に土佐の日本酒を！

土佐の歴史を持つ司牡丹酒造の日本酒「土佐司牡丹」。淡麗辛口の味わいとアルコール度数16％が特徴の1本です。

過去価格から13％オフとなっている今回のセール。晩酌用の日本酒を探している人は、現在開催中のAmazonタイムセールでお得に購入してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。