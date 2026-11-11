アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第290回
ハイボールを毎日楽しむなら大容量！「ブラックニッカ クリア」4LボトルがスマイルSaleに登場
2026年11月11日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「ブラックニッカ クリア」大容量4LボトルがAmazonスマイルSaleに登場！
やわらかな香りとまろやかな味わいが特徴の「ブラックニッカ クリア」。大容量4Lのペットボトルが、現在開催中のAmazonスマイルSaleに登場しています。
過去価格4,328円のところ、9％オフの3,940円で販売中です。100mlあたり約98円で、日常的にウイスキーを楽しむ人にも注目の大容量ボトルです。
「ブラックニッカ クリア」の特徴
Amazon商品ページより
「ブラックニッカ クリア」は、ニッカウヰスキーのウイスキーです。ノンピートモルトを使用することで、やわらかな香りとまろやかな味わいを実現した、クセのないクリアな飲み心地が特徴です。
ノンピートモルトとは、ピートを使用せずに乾燥させた大麦麦芽のことです。ピート由来のスモーキーフレーバーがないことも特徴の1つです。
内容量は4,000mlで、容器にはペットボトルを採用しています。アルコール度数は37％です。原産国は日本で、ハイボールなどのウイスキーを使った飲み方にも利用できます。
まとめ：家飲み用ウイスキーを大容量で確保！
毎日の晩酌やハイボール作りなど、ウイスキーをよく使う人にうれしい「ブラックニッカ クリア」4Lボトル。大容量なので、家飲み用のストックとして購入するのもよさそうです。
現在開催中のAmazonスマイルSaleでは、過去価格4,328円から9％オフの3,940円で販売されています。セール期間中に、チェックしてみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
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