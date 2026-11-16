毎日の晩酌はこれで決まり！ ビールになった「金麦」24本が22％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「金麦 350ml 24本」がAmazonタイムセールに登場！

2026年10月6日発売分から品目がビールに変わった、サントリーの「金麦 350ml 24本」。新しくなった350ml缶24本セットが、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

参考価格4,876円から22％オフの3,799円で販売中。1本あたりの価格は約158円です。

「金麦」の特徴

Amazon商品ページより

サントリーの「金麦」は、2026年10月6日発売の商品から品目がビールになりました。従来よりも麦芽比率を高め、ビール製法へと変更。アルコール度数は5.5％です。

麦のうまみと澄んだ後味が特徴で、飲みごたえを強化しながら、金麦らしいすっきりとした後味に磨きをかけています。

製法には「贅沢麦芽」の使用や「うまみ3段仕立て」、「天然水仕込」といったこだわりを採用。三段階の温度帯で麦のうまみを抽出するほか、春夏秋冬それぞれの気温や旬に合わせて季節ごとに味をととのえています。

原材料は麦芽、ホップ、糖類。なお、この商品ページで販売しているのは、缶の品目表示が「ビール」の新しい「金麦」です。

まとめ：ビールになった新しい金麦を箱買い！

2026年10月からビールに生まれ変わったサントリーの「金麦」。麦のうまみと澄んだ後味が特徴の350ml缶を24本まとめて購入できます。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格4,876円から22％オフの3,799円で販売中。1本あたり約158円です。Amazonタイムセールでお買い得になっているこの機会に、1ケースまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。