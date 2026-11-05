アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第287回
家飲み用のウイスキーをたっぷり確保！「トリス」4LボトルがAmazonスマイルSaleに登場
2026年11月05日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「トリスウイスキー 4000ml」がAmazonスマイルSaleに登場！
サントリーの「トリスウイスキー 4000ml」は、ハイボールやロック、水割りなど幅広い飲み方を楽しめる大容量ウイスキーです。
現在開催中のAmazonスマイルSaleでは、参考価格4,579円から15％オフの3,880円で販売されています。
「トリスウイスキー」の特徴
Amazon商品ページより
サントリーの「トリスウイスキー」は、やさしく甘い香りと、丸みのあるなめらかな味わいが特徴のブレンデッドウイスキーです。
すっきりとした飲み口で、ハイボールをはじめ、オン・ザ・ロックスや水割りなど、幅広い飲み方に対応しています。バランスのとれた味わいが特徴とされています。
容量は4000ml、アルコール度数は37％。ラベル中央には「トリス」の文字が記され、上部にはブランドの象徴である「アンクルトリス」のアイコンが配されています。
まとめ：家飲み用のウイスキーを大容量で確保！
ハイボールやロック、水割りなど、さまざまな飲み方を楽しめるサントリーの「トリスウイスキー」。4L入りの大容量ボトルなので、自宅でウイスキーを楽しむ機会が多い人にもぴったりです。
現在開催中のAmazonスマイルSaleでは、参考価格4,579円から15％オフの3,880円で販売中です。いつもの家飲み用に、今のうちに大容量ボトルを確保しておいてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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