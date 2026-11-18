アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第294回
糖質オフの金麦がビールに！ 新しくなった「金麦 糖質75％オフ」24本がお買い得
2026年11月18日 20時00分更新
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「金麦 糖質75％オフ 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！
2026年10月6日発売分から品目がビールになった金麦ブランドより、「金麦 糖質75％オフ 350ml×24本」が、Amazonタイムセールに登場しています。
過去価格4,290円のところ、11％オフの3,799円で販売中です。1本あたり約158円。糖質75％オフ（「金麦」比）の生ビールを、毎日の晩酌用にまとめ買いできる機会です。
「金麦 糖質75％オフ」の特徴
Amazon商品ページより
サントリー「金麦 糖質75％オフ」は、2026年10月6日発売の商品から品目がビールになりました。従来よりも麦芽比率を高め、ビール製法へと変更しています。アルコール度数は4％です。
糖質75％オフでありながら、麦のうまみと軽やかな後味を両立した生ビールです。新たに「デコクション製法」を採用し、麦芽を別釜で煮出す工程を加えることで、麦のうまみを引き出しています。
原材料は麦芽、ホップ、糖類。国産麦芽と旨味麦芽を独自にブレンドした「贅沢麦芽」を使用しています。麦のうまみや飲みごたえと、すっきりとした後味が特徴といいます。
まとめ：新しくなった金麦を24本まとめ買い！
糖質75％オフで、麦のうまみと軽やかな後味を両立した「金麦 糖質75％オフ 350ml×24本」。ビールになった新しい金麦を毎日の晩酌に取り入れたい人にも注目の商品です。
350ml缶が24本入ったケースを、1本約158円で購入できる今回のセール。現在開催中のAmazonタイムセールでお得になっているこの機会に、まとめ買いしてストックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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