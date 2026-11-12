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アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第291回

買い忘れてない？ 「サントリー生ビール」も安いAmazonスマイルSaleは本日まで

2026年11月12日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「サントリー生ビール 350ml×24本」がAmazonスマイルSaleに登場！

　飲みはじめから飲み終わりまでおいしいビールを目指した「サントリー生ビール」が、AmazonスマイルSaleに登場しています。

　350ml缶の24本セットが、過去価格4,763円のところ16％オフの3,999円で販売中です。1本あたり約167円となっており、毎日の晩酌用にまとめ買いしておきたい商品です。

アマゾンでサントリー生ビール 350ml×24本を入手

「サントリー生ビール」の特徴
Amazon商品ページより

　「サントリー生ビール」は、飲みはじめから飲み終わりまでのおいしさを目指して開発された生ビールです。アルコール度数は5％です。

　ダイヤモンド麦芽、コーングリッツ、アロマホップ100％、天然水といった厳選素材を使用。

　トリプルデコクション製法によって素材の特徴を丁寧に引き出し、香ばしさと刺激が調和した味わいに仕上げています。飲み終わりまで爽快感が続くことも特徴としています。

まとめ：AmazonスマイルSaleは本日終了！

　香ばしさと刺激、飲み終わりまで続く爽快感が特徴の「サントリー生ビール」。350ml缶が24本入ったケース商品なので、自宅での晩酌用にもストックできます。

　本日終了のAmazonスマイルSaleでは、16％オフの3,999円で販売されています。1本約167円で購入できるこの機会に、毎日の晩酌用のビールをまとめて確保してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンでサントリー生ビール 350ml×24本を入手

※価格は税込み表記です。

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