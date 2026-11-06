今週もお疲れさま！ 週末のご褒美ビール「サントリー生」24本が16％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「サントリー生ビール 350ml×24本」がAmazonスマイルSaleに登場！

素材や製法にこだわっって作られた「サントリー生ビール 350ml×24本」が、AmazonスマイルSaleに登場しています。

今回のセール価格は3,999円。過去価格4,763円から16％オフとなっています。1本あたり約167円で購入できるため、日々の晩酌用にストックしておきたい人にも注目の商品です。

「サントリー生ビール」の特徴

Amazon商品ページより

「サントリー生ビール」は、飲みはじめから飲み終わりまでおいしいビールを目指して開発された生ビールです。

原材料には、ダイヤモンド麦芽、コーングリッツ、アロマホップ100％、天然水を使用。トリプルデコクション製法によって、それぞれの素材の特徴を丁寧に引き出しています。

絶妙に調和した心地よい香ばしさと刺激、最後まで爽快感が続く仕上がりが特徴です。原材料は麦芽、ホップ、コーン、糖類。アルコール度数は5％です。

まとめ：毎日の晩酌用ビールをおトクにまとめ買い！

飲みはじめから飲み終わりまで楽しめるよう、素材や製法にこだわった「サントリー生ビール」。350ml缶が24本入っているので、普段の晩酌用として自宅にストックしておけます。

現在開催中のAmazonスマイルSaleでは、過去価格から16％オフの3,999円で販売中です。1本あたり約167円で購入できるこの機会に、いつもの晩酌用ビールをまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。