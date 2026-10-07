CDの「聴く・録る・見る」を1台に集約 スマートCDプレーヤー「CD-P1」登場

アイオーデータは2026年10月7日、CDプレーヤーに「CDレコ」機能やBluetoothスピーカー機能を統合したCDレコプレーヤー「CD-P1」を発表した。11月下旬出荷予定で、想定価格は3万4800円。

「CD-P1」は、ストリーミングサービス普及後も根強い人気を誇るCDメディアを、現代的なスタイルで楽しむために開発された新世代のCDプレーヤー。最大の特徴は、本体中央に配置された3.5インチのカラー液晶ディスプレーだ。

ネット経由で音楽データベース「Gracenote」から楽曲情報を自動取得し、再生中のCDのアルバムジャケット写真、アーティスト名、アルバム名、曲名を取得して表示。Apple Music再生やディスプレーオーディオにも対応する。

音質面では、高域・低域を調整できるイコライザーや3段階のラウドネス設定、9cmコーン型スピーカー（実用最大出力3W＋3W）を備え、最大10畳程度の個室や寝室で心地よく聴ける現代的なサウンドだ。

スマホ取り込み「CDレコ」からPCレスのCD-R焼きまで対応

「CD-P1」は、CD再生に加えて多彩な録音・コピー機能を備える。スマホへの高速取り込み（CDレコ機能）は、画面に表示されるQRコードをスマホで読み取るだけでWi-Fi接続が完了。専用アプリ「CDレコミュージック」を介して、1時間の音楽CDを約4分（5GHz接続時）でスマートフォンに取り込める。

一般的なCDプレーヤーにはない機能として、PC不要で音楽CDをCD-Rへ直接ダイレクトコピーできるのも魅力。1枚60分のアルバムで約15〜16分でダビングが完了し、CDのバックアップ作成に重宝する。なお、ダビングの際はデータの一時保存用に、本体背面にSDカードまたはUSBメモリーを接続する必要がある。

アイオーデータの製品らしく、各種操作が手元で行なえる専用リモコンも付属する。

主な仕様は以下の通り。

・スピーカー：9cmコーン型×2

・スピーカー出力：3W×2

・インターフェース：USB-A、SDカードスロット、ヘッドホン端子

・Wi-Fi：IEEE802.11a/b/g/n/ac

・Bluetooth：対応コーデック SBC、AAC

・再生可能ファイル：flac、mp3、m4a/AAC

・対応容量：再生・コピー機能利用時は最大256GB

※CDレコモード利用時は最大128GB

・ディスクローディング方式：トレイタイプ

・電源：AC100V 50/60Hz

・サイズ：約345（W）×150（D）×134（H）mm（突起部含まず）

・重量：約2.5kg