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アイオーデータ「CD-P1」

CDの「聴く・録る・見る」を1台に集約 スマートCDプレーヤー「CD-P1」登場

2026年10月07日 11時00分更新

文● 南田／ASCII　編集●ASCII

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アイオーデータ「CD-P1」

　アイオーデータは2026年10月7日、CDプレーヤーに「CDレコ」機能やBluetoothスピーカー機能を統合したCDレコプレーヤー「CD-P1」を発表した。11月下旬出荷予定で、想定価格は3万4800円。

「CD-P1」は、ストリーミングサービス普及後も根強い人気を誇るCDメディアを、現代的なスタイルで楽しむために開発された新世代のCDプレーヤー。最大の特徴は、本体中央に配置された3.5インチのカラー液晶ディスプレーだ。

　ネット経由で音楽データベース「Gracenote」から楽曲情報を自動取得し、再生中のCDのアルバムジャケット写真、アーティスト名、アルバム名、曲名を取得して表示。Apple Music再生やディスプレーオーディオにも対応する。

　音質面では、高域・低域を調整できるイコライザーや3段階のラウドネス設定、9cmコーン型スピーカー（実用最大出力3W＋3W）を備え、最大10畳程度の個室や寝室で心地よく聴ける現代的なサウンドだ。

スマホ取り込み「CDレコ」からPCレスのCD-R焼きまで対応

　「CD-P1」は、CD再生に加えて多彩な録音・コピー機能を備える。スマホへの高速取り込み（CDレコ機能）は、画面に表示されるQRコードをスマホで読み取るだけでWi-Fi接続が完了。専用アプリ「CDレコミュージック」を介して、1時間の音楽CDを約4分（5GHz接続時）でスマートフォンに取り込める。

　一般的なCDプレーヤーにはない機能として、PC不要で音楽CDをCD-Rへ直接ダイレクトコピーできるのも魅力。1枚60分のアルバムで約15〜16分でダビングが完了し、CDのバックアップ作成に重宝する。なお、ダビングの際はデータの一時保存用に、本体背面にSDカードまたはUSBメモリーを接続する必要がある。

　アイオーデータの製品らしく、各種操作が手元で行なえる専用リモコンも付属する。

　主な仕様は以下の通り。
　・スピーカー：9cmコーン型×2
　・スピーカー出力：3W×2
　・インターフェース：USB-A、SDカードスロット、ヘッドホン端子
　・Wi-Fi：IEEE802.11a/b/g/n/ac
　・Bluetooth：対応コーデック SBC、AAC
　・再生可能ファイル：flac、mp3、m4a/AAC
　・対応容量：再生・コピー機能利用時は最大256GB
　　　　　　　※CDレコモード利用時は最大128GB
　・ディスクローディング方式：トレイタイプ
　・電源：AC100V 50/60Hz
　・サイズ：約345（W）×150（D）×134（H）mm（突起部含まず）
　・重量：約2.5kg

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