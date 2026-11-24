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【Amazonで割引中】アイ・オー・データ スマホ用CDレコーダー「CDレコSE（CD-SEW/E）」をチェック！

アイ・オー・データのスマホ用CDレコーダー「CDレコSE」がAmazonで割引対象。参考価格10,480円から17％オフの8,727円で販売中。

昔買い集めたCDが、棚に眠ったままになっていないだろうか。アイ・オー・データの「CDレコSE」なら、付属ケーブルでスマホにつなぎ、専用アプリから曲を取り込める。パソコンも不要だ。Amazonでは過去1か月に500点以上購入され、ディスクプレーヤー・レコーダー部門でベストセラー1位を獲得。あの頃聴いていた曲を、もう一度楽しみたい人が多いのかも。

①LightningとUSB-Cでスマホに接続

取り込みは3ステップ。付属のLightningケーブルないしUSB Type-Cケーブルでスマホと接続し、専用アプリから操作する。iPhoneやAndroidスマホのほか、ウォークマンにも対応。Wi-Fiルーターも不要だ。

②CDとサブスクの曲をアプリひとつで再生

専用アプリでは、取り込んだCDの曲に加え、Apple Musicの配信曲や端末内の音楽も再生できる。リピートやシャッフルのほか、アーティスト、ジャンル、ムード、ジェネレーションから選べる自動再生にも対応する。

③曲名の自動取得に対応、音質は5段階から選択

GracenoteからCDタイトル、アーティスト名、曲名を自動取得。取得できない曲情報は手動で編集でき、撮影したジャケット写真も設定できる。取り込み時の音質は5種類から選択でき、CD音質ではFLAC形式になる。