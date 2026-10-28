毎日の晩酌にうれしい24本セット！ 生ビールになった「金麦」が22％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「金麦 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

サントリーの「金麦 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

参考価格4,876円のところ、22％オフの3,799円で販売中です。1本あたり約158円で購入できます。

「金麦」の特徴

Amazon商品ページより

サントリーの「金麦」は、「日々の家時間に寄り添う」というコンセプトの生ビールです。飲みごたえを強化しながら、金麦らしいすっきりとした後味を目指して仕上げています。

原材料には、麦芽、ホップ、糖類を使用。麦芽は外国産と国内産のものを使用しています。

製法にもこだわり、「贅沢麦芽」の使用や「うまみ3段仕立て」、「天然水仕込」を採用。季節ごとに味わいを調整しているのも特徴です。アルコール度数は5.5％です。

まとめ：毎日の晩酌用に金麦をまとめ買い！

生ビールになった新しい「金麦」を、24本セットでストックできる今回のセール。1本あたり約158円なので、家で飲むビールをまとめて用意したい人にも注目の商品です。

ビールは日々の晩酌に欠かせないという人は、現在開催中のAmazonタイムセールをチェックしてみてください。お買い得なこの機会に、まとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。