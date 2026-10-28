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アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第284回

毎日の晩酌にうれしい24本セット！ 生ビールになった「金麦」が22％オフ

2026年10月28日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「金麦 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

　サントリーの「金麦 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

　参考価格4,876円のところ、22％オフの3,799円で販売中です。1本あたり約158円で購入できます。

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「金麦」の特徴
Amazon商品ページより

　サントリーの「金麦」は、「日々の家時間に寄り添う」というコンセプトの生ビールです。飲みごたえを強化しながら、金麦らしいすっきりとした後味を目指して仕上げています。

　原材料には、麦芽、ホップ、糖類を使用。麦芽は外国産と国内産のものを使用しています。

　製法にもこだわり、「贅沢麦芽」の使用や「うまみ3段仕立て」、「天然水仕込」を採用。季節ごとに味わいを調整しているのも特徴です。アルコール度数は5.5％です。

まとめ：毎日の晩酌用に金麦をまとめ買い！

　生ビールになった新しい「金麦」を、24本セットでストックできる今回のセール。1本あたり約158円なので、家で飲むビールをまとめて用意したい人にも注目の商品です。

　ビールは日々の晩酌に欠かせないという人は、現在開催中のAmazonタイムセールをチェックしてみてください。お買い得なこの機会に、まとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンで金麦 350ml×24本を入手

※価格は税込み表記です。

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