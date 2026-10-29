アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第285回
糖質ゼロの本格ビールを味わってみよう！ 「サントリーPSB」350ml×24本が743円オフ
2026年10月29日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「パーフェクトサントリービール」350ml×24本がAmazonタイムセールに登場！
サントリーの「パーフェクトサントリービール PSB 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで過去価格4,742円から16％オフの3,999円で販売中です。
1本あたり約166円で、糖質ゼロのビールをまとめ買いしたい人にも注目の商品です。
「パーフェクトサントリービール PSB」の特徴
Amazon商品ページより
「パーフェクトサントリービール」は、サントリーがプレミアムモルツやマスターズドリームで培った醸造技術を結集し、本格ビールのおいしさと糖質ゼロを両立させたとするビールです。
麦芽のうまみを引き出しながら、糖質の元となるでんぷんを分解する「贅沢仕込」と、酵母が糖質をゼロになるまで消費してアルコールを生成する「贅沢醗酵」を採用しています。
アルコール度数は5.5％で、力強い飲みごたえを特徴としています。
まとめ：糖質ゼロのビールをまとめ買い！
ビールらしい飲みごたえと糖質ゼロを両立した「パーフェクトサントリービール」。糖質を気にしながらビールを楽しみたい人にも注目の商品です。
350ml缶が24本入ったケース商品なので、日々の晩酌用にストックしておくのもよさそうです。現在開催中のAmazonタイムセールで16％オフになっているこの機会に、まとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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