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「日清デカうま きつねうどんだし濃いめ 106g×12個」がAmazonでセール販売中！

日清食品のカップ麺「日清デカうま きつねうどんだし濃いめ 106g×12個」がAmazonでセールに登場しています。

参考価格2,255円のところ、31％オフの1,552円で販売中です。1個あたり約129円と、昼食や夜食用のストックにも手頃な価格になっています。

「日清デカうま きつねうどんだし濃いめ」の特徴

Amazon商品ページより

「日清デカうま きつねうどんだし濃いめ」は、鰹、昆布、いりこのトリプルだしを使用した関西風つゆが特長のカップうどんです。

麺は食べ応えのあるウェーブ麺にリニューアル。1食当たりの麺量は90gで、大盛り仕様となっています。

具材には一枚揚げとわかめを使用。内容量は1食106gで、12個入りのセットです。お湯を注いで5分でできあがります。

まとめ：大盛りきつねうどんをまとめ買い！

昼食や夜食、忙しくて食事の準備に時間をかけられないときにも便利なカップうどん。大盛り麺90gの食べ応えがある商品なので、しっかり食べたいときのためにストックしておくのもおすすめです。

「日清デカうま きつねうどんだし濃いめ 106g×12個」がAmazonで31％オフになっているこの機会に、12個セットをまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。