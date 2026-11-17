アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第259回
麺90gの大盛りきつねうどんを常備！「日清デカうま」12個が31％オフ
2026年11月17日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「日清デカうま きつねうどんだし濃いめ 106g×12個」がAmazonでセール販売中！
日清食品のカップ麺「日清デカうま きつねうどんだし濃いめ 106g×12個」がAmazonでセールに登場しています。
参考価格2,255円のところ、31％オフの1,552円で販売中です。1個あたり約129円と、昼食や夜食用のストックにも手頃な価格になっています。
「日清デカうま きつねうどんだし濃いめ」の特徴
Amazon商品ページより
「日清デカうま きつねうどんだし濃いめ」は、鰹、昆布、いりこのトリプルだしを使用した関西風つゆが特長のカップうどんです。
麺は食べ応えのあるウェーブ麺にリニューアル。1食当たりの麺量は90gで、大盛り仕様となっています。
具材には一枚揚げとわかめを使用。内容量は1食106gで、12個入りのセットです。お湯を注いで5分でできあがります。
まとめ：大盛りきつねうどんをまとめ買い！
昼食や夜食、忙しくて食事の準備に時間をかけられないときにも便利なカップうどん。大盛り麺90gの食べ応えがある商品なので、しっかり食べたいときのためにストックしておくのもおすすめです。
「日清デカうま きつねうどんだし濃いめ 106g×12個」がAmazonで31％オフになっているこの機会に、12個セットをまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第258回
グルメ毎日のコーヒー代、少しでも抑えたい！「ドトール ブラック」24本が18％オフ
-
第257回
グルメランチのカップ麺、ちょっといいものにしない？ 「日清麺職人 醤油」12個が35％オフ
-
第256回
グルメ豚キムチの濃厚ラーメンを大盛りで！ 「スーパーカップ1.5倍」が15％オフ
-
第255回
グルメいつものどん兵衛じゃ物足りない!? ワンランク上の「最強どん兵衛」12個が26％オフ
-
第254回
グルメごはんを作る気力がない日の救世主！ 松屋のカレギュウセット20食分が47％オフ
-
第253回
グルメお腹が空いたら大盛り焼そば！ からしマヨ付きソース焼そば12個が22％オフ
-
第252回
グルメ旬の岩手県遠野産ホップを楽しめる「一番搾り とれたてホップ生ビール」がAmazonスマイルSaleで12％オフ！
-
第252回
グルメいつものキットカットとはひと味違う！「NYチーズケーキ味」がAmazonタイムセールで27％オフ
-
第251回
グルメ甘めつゆと牛肉のうまみが恋しくなる！「どん兵衛 肉うどん」12個が28％オフ
-
第250回
グルメ「カップヌードル シンガポール風ラクサ」が43％オフ！ ココナッツミルク×スパイスの濃厚スープが魅力
- この連載の一覧へ