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「マルちゃん 緑のたぬき天そば 東 101g×12個」が

Amazonでセール販売中！

かつおだしをベースにした東日本向けのつゆが特長の「マルちゃん 緑のたぬき天そば 東 101g×12個」が、Amazonのセールに登場しています。

参考価格3,059円のところ、37％オフの1,927円で販売中です。1個あたり約161円で、12食分をまとめて購入できます。

「マルちゃん 緑のたぬき天そば 東」の特徴

Amazon商品ページより

「緑のたぬき天そば」は、鰹節と宗田鰹節のだしをベースに、濃口醤油と砂糖で仕上げた東日本向けのカップそばです。地域ごとの好みや嗜好性を反映してつゆを開発しており、東日本向けはしっかりとした味わいが特徴といいます。

麺はそば特有の歯ごたえと滑らかさを持たせた、やや黒めの角刃麺。麺重量は72gで、お湯を注いで3分で調理できます。

具材には香ばしい小えび天ぷら、かまぼこ、ねぎを使用。玉ねぎを粉末状にして衣に配合した天ぷらや、あおさ揚げ玉も特徴です。別添の七味唐辛子も付いています。

まとめ：お昼も夜食も！緑のたぬきを12食ストック

かつおだしのきいた東日本向けのつゆに、小えび天ぷらを組み合わせた「マルちゃん 緑のたぬき天そば 東 101g×12個」。お湯を注いで3分で作れるため、忙しい日の食事や小腹がすいたときにも活用できます。

Amazonで37％オフになっているこの機会に、12個セットをまとめ買いして常備してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。