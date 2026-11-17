アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第258回
毎日のコーヒー代、少しでも抑えたい！「ドトール ブラック」24本が18％オフ
2026年11月17日 19時00分更新
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「アサヒ飲料 ドトール ブラック 480ml×24本」が
Amazonでタイムセール中！
アサヒ飲料の「ドトール ブラック 480ml×24本」がAmazonのタイムセールに登場しています。
24本セットが過去価格2,793円のところ、18％オフの2,298円で販売中です。1本あたり約96円と、毎日コーヒーを飲む人にもまとめ買いしやすい価格になっています。
「ドトール ブラック」の特徴
Amazon商品ページより
「ドトール ブラック」は、焙煎師が手間暇かけて直火焙煎したコーヒー豆を使用したブラックコーヒーです。
ブラジル産、エチオピア産などのコーヒー豆を、ブラックに合わせてオリジナルブレンド。豊かな香りとコク深さを特徴としています。
まとめ：毎日のコーヒーを箱買いでストック！
仕事中のリフレッシュや食後の1杯など、日常的にコーヒーを飲む人にとって、ペットボトルのブラックコーヒーはストックしておくと便利な商品です。
「ドトール ブラック 480ml×24本」がAmazonで18％オフになっているこの機会に、24本セットをまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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