※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「アサヒ飲料 ドトール ブラック 480ml×24本」が

Amazonでタイムセール中！

アサヒ飲料の「ドトール ブラック 480ml×24本」がAmazonのタイムセールに登場しています。

24本セットが過去価格2,793円のところ、18％オフの2,298円で販売中です。1本あたり約96円と、毎日コーヒーを飲む人にもまとめ買いしやすい価格になっています。

「ドトール ブラック」の特徴

Amazon商品ページより

「ドトール ブラック」は、焙煎師が手間暇かけて直火焙煎したコーヒー豆を使用したブラックコーヒーです。

ブラジル産、エチオピア産などのコーヒー豆を、ブラックに合わせてオリジナルブレンド。豊かな香りとコク深さを特徴としています。

まとめ：毎日のコーヒーを箱買いでストック！

仕事中のリフレッシュや食後の1杯など、日常的にコーヒーを飲む人にとって、ペットボトルのブラックコーヒーはストックしておくと便利な商品です。

「ドトール ブラック 480ml×24本」がAmazonで18％オフになっているこの機会に、24本セットをまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。