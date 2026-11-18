アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第260回
炭酸水は毎日飲むから箱買いが正解！「ウィルキンソン」24本がAmazonで10％オフ
2026年11月18日 18時00分更新
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「ウィルキンソン タンサン 500ml×24本」がAmazonタイムセールに登場
強めの炭酸が特長の「ウィルキンソン タンサン 500ml×24本」が、Amazonタイムセールに登場しています。
過去価格2,006円のところ、10％オフの1,798円で販売中です。1本あたり約75円で、毎日の水分補給やハイボールなどの割り材として使う炭酸水をまとめ買いできます。
「ウィルキンソン タンサン」の特徴
Amazon商品ページより
「ウィルキンソン タンサン」は、100年以上の歴史を持つ日本生まれの炭酸水です。磨き抜かれた水と強めの炭酸ガスを使用した、刺激の強い本格炭酸水となっています。
2016年には、独自の工程管理によって従来の限界を超える強炭酸を実現。よく冷やすことで炭酸ガスが抜けにくくなり、そのまま飲むほか、ハイボールやサワーなどの割り材としても楽しめます。
まとめ：毎日飲む強炭酸水をお得にストック！
そのまま飲むのはもちろん、お酒の割り材にも使える「ウィルキンソン タンサン」。500ml入りの24本セットなら、日常的に炭酸水を飲む人にも便利です。
Amazonタイムセールで10％オフになっているこの機会に、ストックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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