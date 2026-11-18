※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ウィルキンソン タンサン 500ml×24本」がAmazonタイムセールに登場

強めの炭酸が特長の「ウィルキンソン タンサン 500ml×24本」が、Amazonタイムセールに登場しています。

過去価格2,006円のところ、10％オフの1,798円で販売中です。1本あたり約75円で、毎日の水分補給やハイボールなどの割り材として使う炭酸水をまとめ買いできます。

「ウィルキンソン タンサン」の特徴

Amazon商品ページより

「ウィルキンソン タンサン」は、100年以上の歴史を持つ日本生まれの炭酸水です。磨き抜かれた水と強めの炭酸ガスを使用した、刺激の強い本格炭酸水となっています。

2016年には、独自の工程管理によって従来の限界を超える強炭酸を実現。よく冷やすことで炭酸ガスが抜けにくくなり、そのまま飲むほか、ハイボールやサワーなどの割り材としても楽しめます。

まとめ：毎日飲む強炭酸水をお得にストック！

そのまま飲むのはもちろん、お酒の割り材にも使える「ウィルキンソン タンサン」。500ml入りの24本セットなら、日常的に炭酸水を飲む人にも便利です。

Amazonタイムセールで10％オフになっているこの機会に、ストックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。