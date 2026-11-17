アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第257回
ランチのカップ麺、ちょっといいものにしない？ 「日清麺職人 醤油」12個が35％オフ
2026年11月17日 18時00分更新
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「日清麺職人 醤油 87g ×12個」がAmazonでセール販売中！
日清食品のカップ麺「日清麺職人 醤油 87g ×12個」がAmazonでセールに登場しています。
参考価格2,385円のところ、35％オフの1,552円で販売中です。1個あたり約129円と、まとめ買いしやすい価格になっています。
「日清麺職人 醤油」の特徴
Amazon商品ページより
「日清麺職人」シリーズは、小麦の風味が感じられる全粒粉入りのノンフライ麺が特徴です。
「日清麺職人 醤油」には、国内醸造丸大豆醤油を使用。醤油の風味とコクが豊かなスープに仕上げており、全粒粉入りのノンフライ麺との相性にもこだわっています。
具材にはメンマ、のり2枚、花形カマボコ、ネギを使用。1食87gのカップ麺が12個入ったセットです。
まとめ：カップ麺のストックに「麺職人」を！
昼食や忙しい日の食事、ちょっと小腹が空いたときにも便利なカップ麺。ストックしておけば、食事の準備に時間をかけられないときにも役立ちます。
「日清麺職人 醤油 87g ×12個」がAmazonで35％オフになっているこの機会に、まとめ買いしておいてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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