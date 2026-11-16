アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第256回
豚キムチの濃厚ラーメンを大盛りで！ 「スーパーカップ1.5倍」が15％オフ
2026年11月16日 20時00分更新
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「スーパーカップ1.5倍 新・豚キムチラーメン 107g×12個」が
Amazonでセール販売中！
エースコックの「スーパーカップ1.5倍 新・豚キムチラーメン 107g×12個」は、濃厚な豚キムチスープと食べごたえのある麺が特徴です。
Amazonでは12個セットが、参考価格3,447円から15％オフの2,929円で販売されています。1個あたり約244円です。
「スーパーカップ1.5倍 新・豚キムチラーメン」の特徴
Amazon商品ページより
「スーパーカップ1.5倍 新・豚キムチラーメン」は、ポークのうまみを利かせた白湯ベースの濃厚スープが特徴です。豚肉とキムチを炒めたような調理感のある香ばしい風味を加えています。
麺はスープと絡むこだわりの仕上がりで、通常サイズよりボリュームのある大盛り1.5倍。麺量は90gとしています。具材には味付豚肉、白菜キムチ、ねぎ、唐辛子を使用しています。
別添のブタキムオイルを加えることで、豚とキムチを炒めたような調理感のある香ばしい風味が香り立つといいます。
まとめ：大盛りカップ麺を12個まとめてストック！
濃厚な豚キムチスープと大盛り麺を楽しめる「スーパーカップ1.5倍 新・豚キムチラーメン」。昼食や夜食など、しっかり食べたいときのストックにも向いています。
Amazonでは現在、参考価格3,447円から15％オフの2,929円で販売中です。1個あたり約244円で購入できるこの機会に、12個セットをまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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