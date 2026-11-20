Ryzen AI 5搭載ノートPCが17万円台で買える

事務系や軽めのグラフィック系タスクに対応できるPCが欲しい。そんな人にお勧めしたいのがレノボの「Yoga Slim 7a Gen 11」だ。

CPUにAMDの「Ryzen AI 5 430」を採用。メモリーは16GB、ストレージは512GBで、内蔵GPUとしてAMD Radeon 840Mを搭載している。価格は17万4801円から。

推しポイント1：非光沢で狭額縁のディスプレー

Yoga Slim 7a Gen 11のディスプレーは、14型WUXGA解像度のOLED（有機EL）。画面表面は一般的な光沢仕様で、非光沢タイプより画像や映像向けの仕様に仕上がっている。

さらにオプションとして、2.8K解像度タイプも用意。こちらは標準のディスプレーより、HDRコンテンツを鮮明に表示することが可能だ。

推しポイント2：1.15kgの軽量ボディー

ノートPCは持ち運びのしやすさも大切なポイント。

本機は13.9mmの薄型ボディーを採用。頑丈かつ洗練された質感のシャーシにより、外出先でも安心して使うことができる。

本体質量も1.15kgと軽い部類に入るので、鞄やリュックに入れて手軽に持ち運びが可能。性能、機動力、コストがバランスが良く揃ったモデルといえそうだ。