レノボ「ThinkPad X1 Carbon Gen 13」が、まさかの“49%オフ”に！

レノボ・ジャパンが「BLACK FRIDAY ThinkPadセール」を実施中

レノボ・ジャパンが「BLACK FRIDAY ThinkPadセール」として、ThinkPadシリーズのPCをセール価格で販売中。複数の人気モデルが対象になっている。

ThinkPad X1 Carbon Gen 13がまさかの49%オフに！

中でも割引率が大きいのが14型のノートPC「ThinkPad X1 Carbon Gen 13」だ。

Core Ultra 5 226V、16GBメモリー（LPDDR5X-8533MT/s）、256GB SSD（M.2 2280 PCIe-NVMe Gen4）、WUXGAディスプレー（1920×1200ドット）、Windows 11 Home 64bitというハイパフォーマンスが期待できる構成で、通常の販売価格は40万6450円だが、現在はなんと49%オフの20万6448円という価格で購入することができる。

搭載されるCPU「Core Ultra 5 226V」は、省電力性能と高いAI処理性能を兼ね備えたモデル。ノートPCを持ち歩く機会が多く、AIを使った処理を日常的にしているなら、49%オフで買えるThinkPad X1 Carbon Gen 13に注目だ。