39％オフは見逃せない！ 約959gの軽量ThinkPad X13 Gen 7 AMDが大幅値引き

レノボ・ジャパンが「BLACK FRIDAY ThinkPadセール」を実施中

レノボ・ジャパンが「BLACK FRIDAY ThinkPadセール」として、ThinkPadシリーズのPCをセール価格で販売中。複数の人気モデルが対象になっている。

ThinkPad X1 Carbon Gen 13がまさかの49%オフに！

狙い目の一つとして注目したいのが、13.3型のノートPC「ThinkPad X13 Gen 7 AMD（優先生産モデル）」だ。

AMD Ryzen AI 5 430、16GBメモリー（LPDDR5X-8533MT/s）、256GB SSD（M.2 2280 PCIe-NVMe Gen4）、WUXGAディスプレー（1920×1200ドット）、Windows 11 Home 64bitというハイパフォーマンスが期待できる構成で、通常の販売価格は40万4470円だが、現在は39%オフの24万5190円という価格で購入できる。

約959gからの軽量ボディに、AMD Ryzen AI PROプロセッサーを搭載高い処理性能と携帯性を両立し、外出先でも快適に作業できる。また、ThinkPadならではの堅牢性や充実したセキュリティー機能も魅力だろう。

出張や外出が多く、持ち運びやすさと仕事のしやすさを重視する人なら、「ThinkPad X13 Gen 7 AMD（優先生産モデル）」をおすすめしたい。