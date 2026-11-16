Lenovo おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第14回
NVIDIA RTX Spark搭載！ イマドキのAIノートPCならレノボ「Yoga Pro 9n Gen 11」
2026年11月16日 18時00分更新
最新のAIノートPCが50万円切りのプライス
ローカル環境でもっとAIを活用したい。そんな人にお勧めのマシンが、レノボのノートPC「Yoga Pro 9n Gen 11」だ。
CPUにエヌビディアの「RTX Spark N1X」を採用。メモリー32GB、ストレージ512GBのモリモリ構成となっている。価格は49万7000円から。
推しポイント1：エヌビディア製のAI向けチップを搭載
Yoga Pro 9n Gen 11の特徴は、CPUにエヌビディアの「RTX Spark N1X」を搭載していること。長年、Windowsマシンの定番だったインテルやAMDのチップと異なり、ローカルAIなどの利用を前提とした設計になっていることが強みだ。
ランニングコストやセキュリティー面からローカルAIが注目されるなか、本製品は持ち運べるAIノートPCとして、ちょうど良いスペックをもったマシンといえるだろう。
推しポイント2：デュアルファンで冷却能力も強化
ノートPCに高性能なチップを積む際、心配なのが本体内部の発熱だ。
本機ではこの問題に対処するため、ヒートパイプや3Dメッシュプレートにくわえて2基のファンを搭載。負荷の大きな作業をした際も、効率よく排熱できるよう工夫されている。
決してお安いモデルではないが、すでにローカルAIを使っている人や、これから使いたいと思っている人には魅力的な1台といえそうだ。
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