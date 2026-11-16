Lenovo おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第15回
レノボのノートPCが、まさかの“49%オフ”で販売されているんですが……
2026年11月16日 21時00分更新
レノボ・ジャパンが「BLACK FRIDAY ThinkPadセール」を実施中
半導体の高騰によって、以前よりも価格が上がっているノートPC。現在、有名ブランドで購入しようと思えば、ビジネス利用を全体としたスペックで30万円台から、高負荷の処理向けのスペックで50万円前後からといった価格が珍しくなくなってきている。
購入価格を抑えながら、なるべく高機能なモデルを買いたければ、レノボ・ジャパンが実施している「BLACK FRIDAY ThinkPadセール」に注目したい。
ThinkPadシリーズのPCをセール価格で販売するセールで、複数の人気モデルが対象になっている。
ThinkPad X1 Carbon Gen 13がまさかの49%オフに！
中でも割引率が大きいのが14型のノートPC「ThinkPad X1 Carbon Gen 13」だ。
Core Ultra 5 226V、16GBメモリー（LPDDR5X-8533MT/s）、256GB SSD（M.2 2280 PCIe-NVMe Gen4）、WUXGAディスプレー（1920×1200ドット）、Windows 11 Home 64bitというハイパフォーマンスが期待できる構成。通常の販売価格は40万6450円だが、現在はなんと49%オフの20万6448円という価格で購入することができる。
搭載されるCPU「Core Ultra 5 226V」は、省電力性能と高いAI処理性能を兼ね備えたモデル。ノートPCを持ち歩く機会が多く、AIを使った処理が日常的になっているなら、49%オフで買えるThinkPad X1 Carbon Gen 13に注目だ。
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