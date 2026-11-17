最新の薄型軽量ノートPCが20万円切りのお買い得価格

持ち運びがしやすく、ある程度パワフルなノートPCが欲しい。そんな人にお勧めのマシンが、レノボの「ThinkBook 14x」だ。

CPUにインテルの「Core Ultra 7 266V」を採用。メモリーは16GB、ストレージは512GBを搭載し、事務作業向けとしては十分過ぎるスペックとなっている。価格は18万9970円から。

推しポイント1：約1kgの薄型軽量ボディー

ThinkBook 14xの特徴は持ち運びのしやすさ。本体質量はバッテリーパック込みで約1.0kgと非常に軽量だ。

どんなに高性能なマシンでも、重いと持ち運びが苦になり、十分活用できないおそれがある。その点、本製品は手軽に持ち運べる上、事務作業には十分すぎるスペックをもつ。ゲーミングPCのようなスペックが不要な人にはピッタリの製品といえるだろう。

推しポイント2：大容量バッテリー搭載でスタミナを確保

ノートPCにとっての生命線の1つが、バッテリー容量。ずっと自宅や職場に据え置きならACアダプターを使えば良いが、出先ではなかなかそうはいかないから、バッテリーのスタミナは非常に大事なポイントだ。

本機では大容量のバッテリーを搭載可能とすることで、この問題に対応。小型バッテリーのマシンと比べて長時間、負荷の大きな業務にも対応できるよう設計されている。

それなりのお値段はするが、昨今の価格相場を考慮すると、コストパフォーマンスに優れたモデルといえそうだ。