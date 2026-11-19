事務作業向けのノートPCが14万円台で販売中

事務作業向けに比較的安価なノートPCが欲しい。そんな人にお勧めしたいのがレノボの「ThinkBook 14 Gen 7 AMD」だ。

CPUにAMDの「Ryzen 3 7335U」を採用。メモリーは16GB、ストレージは512GBで、事務系のタスクにちょうど良いスペックとなっている。価格は14万4870円から。

推しポイント1：非光沢で狭額縁のディスプレー

ThinkBook 14 Gen 7 AMDのディスプレーは、14型のIPS液晶。非光沢（ノングレア）タイプのため、部屋の明かりなどが画面に写り込みづらく、文書作成などの作業と相性がよい。

画面の周囲を狭額縁化することで、およそ90％の画面占有率を実現。アスペクト比も通常の16:9よりも縦長の16:10なので、書類やウェブサイトを見るときも表示領域をしっかりと確保できる。

推しポイント2：必要十分な拡張性

事務作業系のマシンで大切なポイントが拡張性。シンプルで格好良いデザインでも、USBハブが必須のようではスマートとはいえない。

本機ではUSB端子にくわえて、Wi-Fi 6E規格の高速無線LANやHDMIポート、4-in-1カードリーダーを搭載。USBハブなしでも十分活用できる拡張性を備えている。

ゲーミングPCやAI PCのような高性能機は不要という人には、コストパフォーマンスに優れたモデルといえそうだ。