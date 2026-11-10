こっちのタッチはペンにも対応！ レノボ「Yoga 7a 2-in-1 Gen 11」でクリエイティブ三昧

タッチ対応のノートPCが18万9800円から

アップルが初めてタッチディスプレーのMacBookを発売した。このニュースが驚きを持って迎えられた一方で、Apple Pencilに対応していればもっと良かったのに……と思った人もいるのではないだろうか。そこでお勧めしたいのが、レノボの14型ノートPC「Yoga 7a 2-in-1 Gen 11」だ。

CPUはAMDの高性能チップ「Ryzen AI 5 430」を採用。メモリーは16GB（オンボード）、ストレージは512GBのシンプルな構成だが、CPUに内蔵された「Radeon 840M」のパワーで、グラフィック系の作業にも強いマシンに仕上がっている。

気になる価格は18万9800円から。

推しポイント1：360度回転可能なディスプレーは純正タッチペンにも対応

Yoga 7a 2-in-1 Gen 11最大の特徴は、360度回転可能なディスプレー。通常のノートPCスタイルのほか、ディスプレーを裏返してタブレットスタイルでの利用にも対応する。

サイズは14型で、解像度はWUXGA（1920x1200）。パネルは液晶よりも黒の発色が得意な有機EL（OLED）だ。

さらにオプションで純正タッチペン「Yoga Pen Gen 2」も用意。イラスト制作などペンを使った作業を意識した設計となっている。

推しポイント2：15分の急速充電で最大3時間駆動

本機の特徴2つ目は、急速充電「Rapid Charge Express」に対応していること。

こちらは15分の充電で最大3時間駆動が可能。寝る前に充電を忘れてしまったときも、朝の身支度の間に最低限の充電ができるのは嬉しいポイントだろう。

決して手頃な価格とは言えないが、スペックや機能を考慮するとかなり健闘している本製品。大量のメモリーやdGPUが必要な作業でなければ、相棒として十分検討に価するモデルといえそうだ。