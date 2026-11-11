Lenovo おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第11回
探すと意外と見つからない！ “普通のデスクトップPC”が欲しいなら、レノボ「ThinkCentre neo 50t Tower Gen 6」
2026年11月11日 17時00分更新
オーソドックスなデスクトップPCが14万台から
PCは自宅でしか使わないという人にお勧めしたいのが、拡張性が高いレノボのデスクトップPC「ThinkCentre neo 50t Tower Gen 6」だ。
CPUにインテルの「Core Ultra 5 225」を採用。メモリー8GB、ストレージ256GB、dGPUなしのシンプルな構成となっている。
価格は14万1416円から。
推しポイント1：最小限のシンプル構成
ThinkCentre neo 50t Tower Gen 6の特徴は、最小構成が非常にシンプルなこと。昨今のデスクトップPCはスリムタワーやミニPCのような小型モデルとゲーミングPCのような大型モデルに二極化しているが、本製品は比較的大型の筐体を採用しつつ、スリムタワーに近いシンプルな構成を採用している。
筐体は大きい方が良いが、ゲームやAI開発向けのハイスペック構成は不要という人には、相性抜群といえるだろう。
推しポイント2：オプションで光学ドライブも追加可能
本機の特徴2つ目は、購入時のカスタマイズ（別料金）で光学ドライブを追加できること。
デスクトップPCでも光学ドライブの廃止が相次ぐなか、DVDやCDなどの光学メディアを愛用している人にとって地味ながら嬉しいポイントだ。
シンプルな最小構成から、使い方にあわせてカスタマイズできるのが、ThinkCentre neo 50t Tower Gen 6の魅力。初めてのWindowsデスクトップとして、ちょうど良いモデルといえそうだ。
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