Lenovo おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第18回
PCの価格が高くなった時代、「49%オフ」でThinkPadが買えるのは良くないすか？
2026年11月18日 07時00分更新
レノボ・ジャパンが「BLACK FRIDAY ThinkPadセール」を実施中
上がり続けるノートPCの価格。半導体の高騰などもあり、しかたない面もあるだろう。しかし、なるべくなら、購入価格を抑えてハイスペックなモデルを入手したいところ。
そこで注目したいのが、レノボ・ジャパンが実施している「BLACK FRIDAY ThinkPadセール」だ。
ThinkPadシリーズのPCをセール価格で販売するセールで、複数の人気モデルが対象になっている。モデルによっては驚くほどの割引率が設定されており、通常時よりも大幅に値引きされた価格でノートPCを購入できるぞ！
ThinkPad X1 Carbon Gen 13がまさかの49%オフに！
中でも割引率が大きいのが14型のノートPC「ThinkPad X1 Carbon Gen 13」だ。
Core Ultra 5 226V、16GBメモリー（LPDDR5X-8533MT/s）、256GB SSD（M.2 2280 PCIe-NVMe Gen4）、WUXGAディスプレー（1920×1200ドット）、Windows 11 Home 64bitというハイパフォーマンスが期待できる構成。通常の販売価格は40万6450円だが、現在はなんと49%オフの20万6448円という価格で購入することができる。
搭載されるCPU「Core Ultra 5 226V」は、省電力性能と高いAI処理性能を兼ね備えたモデル。ノートPCを持ち歩く機会が多く、AIを使った処理を日常的にしているなら、49%オフで買えるThinkPad X1 Carbon Gen 13に注目だ。
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