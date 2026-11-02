UR「ネオ・ジオング(EX)」などが登場するピックアップガシャも開催中！
『ジージェネ エターナル』にて「機動戦士ガンダムエイト」コラボ記念パネルミッションを開催中！
バンダイナムコエンターテインメントは11月2日、iOS／Android／PC（Google Play Games／DMM GAMES）向けガンダムシミュレーション『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』について、「機動戦士ガンダムエイト」コラボレーション記念パネルミッションを開催中。開催期間は、2026年11月30日10時59分まで（予定）。
また、UR「ネオ・ジオング(EX)」、UR「ディジェ(シャア・アズナブル機)(EX)」が登場するピックアップガシャや、強敵襲来イベント、強敵襲来 特務モードを開催中だ。開催期間はそれぞれ異なるので、下記を確認してほしい。
「機動戦士ガンダムエイト」第3巻発売を記念したコラボイベントが開催中！
SSRユニット「ガンダムジリウス」を全員へプレゼント！
「月刊ガンダムエース」にて連載中の「機動戦士ガンダムエイト」第3巻発売を記念し、コラボイベントを開催。また、コラボイベントの開催を記念して、SSRユニット「ガンダムジリウス」をプレゼント中だ。
さらに、コラボ記念パネルミッションを進めることで、合計1000個のダイヤが獲得できるほか、SSRユニット「ガンダムジリウス」の限界突破素材、SSRキャラクター「ナオミ・スバル」「『機動戦士ガンダムエイト』シリーズ専用SP化チップ」などを獲得できる。コンプリートを目指して挑戦しよう。開催期間は、2026年11月30日10時59分まで（予定）。
※キャンペーンは予告なく変更・終了となる場合があります。
※詳細はアプリ内をご確認ください。
UR「ネオ・ジオング(EX)」／UR「フル・フロンタル」などが登場するピックアップガシャ開催中！
期間限定ユニットとして、UR「ネオ・ジオング(EX)」／UR「フル・フロンタル」がピックアップガシャに新登場。また、UR「ディジェ(シャア・アズナブル機)(EX)」／UR「シャア・アズナブル」や、URサポーター「マリーダ・クルス&ガランシェール」も新登場している。開催期間は、2026年11月23日11時59分まで（予定）。
※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。
※詳細はアプリ内をご確認ください。
「強敵襲来」イベント開催中！ 強敵として「デビルガンダムJr.」が登場
「デビルガンダムJr.」が強敵として新たに登場。イベントを遊んでSSRユニット「デビルガンダムJr.」を手に入れよう。開催期間は、2026年11月17日11時59分まで（予定）。
※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。
※詳細はアプリ内をご確認ください。
強敵襲来 特務モード「赤いガンダム」開催中！
強敵襲来 特務モードは、これまで登場した強敵襲来のバトルに、特殊な条件「特務」を自由に組みあわせ、自分だけの設定で挑戦するイベント。「特務」を設定するとステージ攻略が難しくなるが、より高いスコアを狙うことができ、到達した最高スコアに応じてミッションの報酬を獲得できるほか、新たな特務が解放されていく。
また、ミッションを達成していくことで、「「強敵襲来」タグ専用SSP化チップ」「称号」「ダイヤ」を獲得可能。さまざまな戦術を試しながら特務を達成し、イベント報酬の獲得を目指そう。開催期間は、2026年11月23日11時59分まで（予定）。
※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。
※詳細はアプリ内をご確認ください。
【ゲーム情報】
タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル
ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games／DMM GAMES）
※一部非対応機種がございます。
配信日：
iOS／Android：配信中（2025年4月16日）
PC（Google Play Games）：配信中（2025年10月16日）
PC（DMM GAMES）：配信中（2026年7月22日）
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）
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