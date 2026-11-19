ファミリーマートは11月17日より、茨城県と連携した「茨城をたべよう」フェアを順次開催します。

茨城県にゆかりのある原材料を使ったおむすび、麺類、パンの計3品をラインアップ。茨城県産のつくば鶏や大根、紅はるかを使用した商品を、関東地方の一部地域を除くファミリーマート店舗で販売します。

ファミマで「茨城をたべよう」フェア開催！

▲具だくさん！炙り焼鶏つくね（つくば鶏使用） 258円

発売地域：茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、埼玉県（一部店舗）、東京都（一部店舗）

茨城県産のつくば鶏に、蓮根とごぼうを加えた炙り焼つくねを使ったおむすびです。甘辛ダレとマヨネーズを合わせ、具だくさんに仕上げています。

▲けんちんそば 598円

発売地域：茨城県、栃木県、群馬県、千葉県（一部店舗）、埼玉県（一部店舗）、東京都（一部店舗）

茨城県の定番メニュー「けんちんそば」を商品化しました。茨城県産の大根を使用し、あっさりとしながらも醤油の風味が強いつゆと、そば粉の風味を感じるそばを合わせています。具材感のある一品です。

▲お芋のドーナツ（茨城県産紅はるか） 160円

発売地域：茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、埼玉県、東京都（一部店舗）

茨城県産の紅はるかを使用したあんを生地に練り込んだドーナツです。ふんわり、しっとりとした食感で、さつまいもの風味が広がります。

茨城の味をコンビニで楽しもう！

対象エリアの人は茨城ゆかりの食材を使った商品を、近くのファミリーマートで味わってみては？

・発売日：2026年11月17日～順次

※価格は税込み表記です。