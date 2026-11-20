ロッテは12月15日、「クーリッシュ」ブランドから新商品「クーリッシュ ホイップ＆カラースプレー」を全国のコンビニエンスストアで先行発売します。希望小売価格は259円です。
SNSで15万いいねの「妄想アイス」が現実に！
「クーリッシュ ホイップ＆カラースプレー」は、ホイップクリームのようなふわっとした食感とカラースプレーを楽しめる“飲むアイス”です。
SNSで反響を集めた「#妄想パッケージ」のアイデアを商品化したもので、2024年6月の投稿から約2年半を経て、実際の商品として登場します。
▲クーリッシュ ホイップ＆カラースプレー 259円
ワンハンドで楽しめる、内容量135mlのアイスミルクです。微細氷入りのすっきりとした甘さと、なめらかな食感が特徴。ホイップクリームらしいミルク感のある味わいを目指し、乳脂肪分を5.4％配合しています。
今回は通常品より小さい微細氷を使用し、よりなめらかな食感に仕立てています。ホイップクリームのようなふわっとした口当たりに加え、カラースプレーの彩りも楽しめます。パッケージは色違いで全9種類を用意します。
最近流行っていると聞いたので👂 クーリッシュ バニラにカラースプレーがたくさん入った #妄想パッケージ を作ってみました！ 食べたら懐かしい気持ちになれそうです🎶 「#あったらいいな」と思った方は「🍦」の絵文字で教えてください🥰 https://t.co/as1WH1bgVm— ロッテ クーリッシュ【公式】 (@lotte_coolish) June 14, 2024
商品化のきっかけとなったのは、「クーリッシュ」公式SNSで展開している「#妄想パッケージ」企画です。「本当にこんな商品があったらいいな」というアイデアを発信する企画で、「クーリッシュ ホイップクリーム」のパッケージは、過去の投稿の中でも特に大きな反響を集めました。
2025年5月には、反響の大きかった4品の試飲会を実施。その試飲品の一つだった「クーリッシュ カラースプレー」が、今回「クーリッシュ ホイップ＆カラースプレー」として商品化されました。
また、同商品を使ったアレンジレシピとして、「とんがりコーン」にやわらかくなったクーリッシュを絞る「とんがりクーリッシュ」や、電子レンジで温めた「パイの実」にクーリッシュをかける「パイリッシュ」も紹介しています。
アレンジレシピも気になる
そのまま飲むのはもちろん、紹介されているアレンジレシピを試してみるのも楽しそう！
全9種類のパッケージから、お気に入りのデザインを探してみてはいかがでしょうか。
全国のコンビニエンスストアで先行発売
・発売日：2026年12月15日
※価格は税込み表記です。
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