セブンの300円台冷凍パスタが進化！ じゃがいも追加はうれしいぞ

セブン‐イレブンは11月17日から、冷凍パスタ「セブンプレミアム ジェノベーゼパスタ」をリニューアル発売します。

また、11月24日からは「カプリチョーザ監修 イカスミパスタ」を数量限定で順次発売します。

セブン‐イレブン、冷凍パスタ2品を順次発売！

今回登場するのは、リニューアルした「ジェノベーゼパスタ」と、人気イタリア料理店「カプリチョーザ」が監修した「イカスミパスタ」の2品です。

▲セブンプレミアム ジェノベーゼパスタ 375円

発売日・販売エリア：

11月17日～順次 首都圏（東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県）

12月1日～順次 首都圏を除く全国

定番の人気パスタをリニューアルし、従来品よりバジルの配合量を増やしています。

バジルのさわやかな風味を引き立てたほか、新たにじゃがいもを具材に加えています。ゴロゴロとしたじゃがいもの具材感も特徴だといいます。

11月17日から首都圏の店舗で順次販売し、12月1日からは首都圏以外の全国の店舗でも順次展開予定。

▲カプリチョーザ監修 イカスミパスタ 494円

発売日：11月24日～順次

「カプリチョーザ」は1978年に渋谷で誕生したイタリア料理店で、日本、グアム、ベトナムで100店舗以上を展開しています。

本商品は、そんなカプリチョーザの定番人気メニューを再現した冷凍パスタです。イカの旨味が際立つ濃厚な黒いソースに、イカリングをトッピング。

こちらは11月24日から順次発売されます。

ジェノベーゼにじゃがいも！ これはうれしい

ジェノベーゼといえば、バジルとじゃがいもの組み合わせは定番ですよね。今回のリニューアルでじゃがいもが加わったのはうれしい変化ではないでしょうか。



バジルも増量されて、375円。コンビニの冷凍パスタってお手頃価格から揃っていて心強いですよね。こちらも注目したいです！

ジェノベーゼパスタ・首都圏

・発売日：2026年11月17日

イカスミパスタ

・発売日：2026年11月24日

ジェノベーゼパスタ・首都圏以外の全国

・発売日：2026年12月1日

※価格は税込み表記です。