ファミリーマートは、9月から実施している「朝ファミマのコンビ割」の対象商品に、「ホット お～いお茶 緑茶500ml」と「ホット お～いお茶 濃い茶500ml」を11月17日より追加します。

ファミリーマート「朝ファミマのコンビ割」に

ホットのお～いお茶2種類が登場！

同キャンペーンは、毎日5時～11時の時間帯に、おむすびまたはパンと対象ドリンクを組み合わせると、セット価格250円で購入できる企画です。

今回のホット飲料2種類の追加により、組み合わせは全143通りに拡大します。

新たに対象となる商品は以下の2種類です。

▲ホット お～いお茶 緑茶500ml 159円

ホットに適した専用茶葉と製法を採用した緑茶飲料です。鮮度にこだわり、加温によるお茶の劣化を抑え、温かいときも冷めたときも変わらないおいしさに仕上げています。

▲ホット お～いお茶 濃い茶500ml 159円

濃い茶専用にブレンドした国産茶葉を100％使用した、抹茶入りの緑茶飲料です。機能性関与成分のガレート型カテキンを340mg含んでいます（1200ml当たり）。

「朝ファミマのコンビ割」は、2026年9月15日にスタートし、開始約6週間で累計690万セットを突破。今回の追加により、おむすび5種類、パン8種類、飲料11種類の組み合わせが可能になります。

■朝ファミマのコンビ割 キャンペーン概要

実施時間：毎日5時～11時

実施期間：9月15日から継続実施中

※ホット飲料2種の追加は2026年11月17日（火）から

実施店舗：全国のファミリーマート約1万6100店舗

内容：対象の「おむすび／パン」いずれか1個、対象の「お茶・紅茶／コーヒー」いずれか1本、のセットを250円にて提供

※鹿児島県の一部地域・店舗では一部組み合わせが265円

対象商品：

【新対象商品】

●お茶 計2種（ホット）

ホット お～いお茶 緑茶500ml 159円

ホット お～いお茶 濃い茶500ml 159円

●おむすび 計5種

手巻 シーチキン マヨネーズ 198円

手巻 紅しゃけ 235円

手巻 真昆布 198円

手巻 紀州南高梅 198円

手巻 辛子明太子 235円

●パン 計8種

ファミマ・ザ・カレーパン 170円

フランクロール 210円

生コッペパン（たまご） 150円

手巻きソーセージドーナツ 180円

生コッペパン（ダブルピーナッツ） 150円

アップルクリームデニッシュ 150円

発酵バター香るチョコクロワッサン 176円

バタークロワッサンメロンパン 158円

●お茶・紅茶 計5種

緑茶 600ml 129円

麦茶 600ml 129円

Afternoon Tea監修 ルイボスティー 600ml 129円

Afternoon Tea監修 アールグレイティー無糖 600ml 129円

Afternoon Tea監修 ロイヤルミルクティー 500ml 150円

●コーヒー 計4種

Family's BOSS ブラック 450ml 150円

Family's BOSS ラテ 450ml 160円

アイスコーヒーS 158円

ブレンドS 158円

寒い朝は温かいお茶とおむすびで！

ファミマのコンビ割に新商品

朝の冷え込みが気になる季節、コーヒー以外にも温かい飲み物を選べるようになるのはうれしいですね！



おむすびやパンと組み合わせて、寒い朝もほっと温まる朝食を250円で楽しめるのは魅力的。緑茶と濃い茶、その日の気分に合わせて選んでみてはいかがでしょうか。

・追加日：2026年11月17日

※価格は税込み表記です。