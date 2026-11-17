ファミリーマートは、9月から実施している「朝ファミマのコンビ割」の対象商品に、「ホット お～いお茶 緑茶500ml」と「ホット お～いお茶 濃い茶500ml」を11月17日より追加します。
ファミリーマート「朝ファミマのコンビ割」に
ホットのお～いお茶2種類が登場！
同キャンペーンは、毎日5時～11時の時間帯に、おむすびまたはパンと対象ドリンクを組み合わせると、セット価格250円で購入できる企画です。
今回のホット飲料2種類の追加により、組み合わせは全143通りに拡大します。
新たに対象となる商品は以下の2種類です。
▲ホット お～いお茶 緑茶500ml 159円
ホットに適した専用茶葉と製法を採用した緑茶飲料です。鮮度にこだわり、加温によるお茶の劣化を抑え、温かいときも冷めたときも変わらないおいしさに仕上げています。
▲ホット お～いお茶 濃い茶500ml 159円
濃い茶専用にブレンドした国産茶葉を100％使用した、抹茶入りの緑茶飲料です。機能性関与成分のガレート型カテキンを340mg含んでいます（1200ml当たり）。
「朝ファミマのコンビ割」は、2026年9月15日にスタートし、開始約6週間で累計690万セットを突破。今回の追加により、おむすび5種類、パン8種類、飲料11種類の組み合わせが可能になります。
■朝ファミマのコンビ割 キャンペーン概要
実施時間：毎日5時～11時
実施期間：9月15日から継続実施中
※ホット飲料2種の追加は2026年11月17日（火）から
実施店舗：全国のファミリーマート約1万6100店舗
内容：対象の「おむすび／パン」いずれか1個、対象の「お茶・紅茶／コーヒー」いずれか1本、のセットを250円にて提供
※鹿児島県の一部地域・店舗では一部組み合わせが265円
対象商品：
【新対象商品】
●お茶 計2種（ホット）
ホット お～いお茶 緑茶500ml 159円
ホット お～いお茶 濃い茶500ml 159円
●おむすび 計5種
手巻 シーチキン マヨネーズ 198円
手巻 紅しゃけ 235円
手巻 真昆布 198円
手巻 紀州南高梅 198円
手巻 辛子明太子 235円
●パン 計8種
ファミマ・ザ・カレーパン 170円
フランクロール 210円
生コッペパン（たまご） 150円
手巻きソーセージドーナツ 180円
生コッペパン（ダブルピーナッツ） 150円
アップルクリームデニッシュ 150円
発酵バター香るチョコクロワッサン 176円
バタークロワッサンメロンパン 158円
●お茶・紅茶 計5種
緑茶 600ml 129円
麦茶 600ml 129円
Afternoon Tea監修 ルイボスティー 600ml 129円
Afternoon Tea監修 アールグレイティー無糖 600ml 129円
Afternoon Tea監修 ロイヤルミルクティー 500ml 150円
●コーヒー 計4種
Family's BOSS ブラック 450ml 150円
Family's BOSS ラテ 450ml 160円
アイスコーヒーS 158円
ブレンドS 158円
寒い朝は温かいお茶とおむすびで！
ファミマのコンビ割に新商品
朝の冷え込みが気になる季節、コーヒー以外にも温かい飲み物を選べるようになるのはうれしいですね！
おむすびやパンと組み合わせて、寒い朝もほっと温まる朝食を250円で楽しめるのは魅力的。緑茶と濃い茶、その日の気分に合わせて選んでみてはいかがでしょうか。
・追加日：2026年11月17日
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
-
sponsoredファミマの揚げ物「2個」買う→次96円引きに！ 夕食も晩酌も試してみてウハウハ