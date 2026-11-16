いつものどん兵衛じゃ物足りない!? ワンランク上の「最強どん兵衛」12個が26％オフ

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「最強どん兵衛 きつねうどん 93g×12個」12個セットがAmazonでセール販売中！

極太麺に分厚いお揚げ、6種の合わせだしを使ったつゆが特徴の「最強どん兵衛 きつねうどん 93g×12個」がAmazonでセール価格となっています。

12個入りのセットが、参考価格4,005円から26％オフの2,958円で販売されています。1個あたり約246円です。

「最強どん兵衛 きつねうどん」の特徴

Amazon商品ページより

「最強どん兵衛 きつねうどん」は、麺・つゆ・お揚げのそれぞれにこだわったカップうどんです。

麺には、通常の「どん兵衛 きつねうどん」よりさらに太く、もちもちとした食感の極太うどんを採用。つゆには6種の合わせだしを使用し、昆布の後引くうまみが特徴です。

お揚げも通常のきつねうどんより厚みを増した、ふっくらとした仕上がりです。さらに、長野県の老舗・八幡屋礒五郎が特別に調合した特製ゆず七味唐辛子が付いています。

調理方法は、粉末スープを先に入れて熱湯を注ぎ、8分待ってから軽く混ぜるだけ。最後に特製ゆず七味唐辛子をかけて完成です。

12個入りのケースで、常温保存が可能。買い置きやローリングストックにも活用できます。

まとめ：最強どん兵衛を12食まとめてストック！

極太麺に厚みのあるお揚げ、6種の合わせだしを使ったつゆなど、通常のどん兵衛とは異なる特徴を持つ「最強どん兵衛 きつねうどん 93g×12個」。

Amazonでは現在、参考価格4,005円から26％オフの2,958円で販売されています。1個あたり約246円で購入できるこの機会に、ランチや夜食用としてまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。