アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第252回
いつものキットカットとはひと味違う！「NYチーズケーキ味」がAmazonタイムセールで27％オフ
2026年11月13日 19時00分更新
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「キットカット スパイダーマンコラボ NYチーズケーキ味 9枚×3袋」が
Amazonタイムセールに登場
ネスレ日本の「キットカット スパイダーマンコラボ NYチーズケーキ味 9枚×3袋」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。
映画「スパイダーマン ブランド・ニュー・デイ」とコラボレーションした期間限定商品です。ニューヨークにちなんだNYチーズケーキ味で、9枚入りが3袋セットになっています。
Amazonタイムセールでは、参考価格1,393円のところ、27％オフの1,020円で販売中です。合計27枚入りで、1枚あたり約38円です。
「キットカット スパイダーマンコラボ NYチーズケーキ味」の特徴
Amazon商品ページより
「キットカット スパイダーマンコラボ NYチーズケーキ味」は、映画の舞台となるニューヨークにちなんだフレーバーと世界観を表現したコラボレーション商品です。
チーズ風味のホワイト生地を使用し、クリームチーズパウダー入りのクリームをサクサクとしたウエハースでサンドしています。NYチーズケーキをイメージした味わいが特徴です。
パッケージにはスパイダーマンの世界観がデザインされており、個包装のデザインは全14種類です。どのパッケージデザインが届くかは選べません。
まとめ：スパイダーマンコラボのキットカットをまとめ買い！
NYチーズケーキ味に加え、全14種類の個包装デザインも楽しめる期間限定商品「キットカット スパイダーマンコラボ NYチーズケーキ味 9枚×3袋」が、Amazonタイムセールに登場しています。
合計27枚入りなので、自分用のおやつとしてはもちろん、家族や友人とシェアするのにも便利です。参考価格から27％オフとなっている現在開催中のAmazonタイムセールで、まとめて購入してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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