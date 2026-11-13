いつものキットカットとはひと味違う！「NYチーズケーキ味」がAmazonタイムセールで27％オフ

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「キットカット スパイダーマンコラボ NYチーズケーキ味 9枚×3袋」が

Amazonタイムセールに登場

ネスレ日本の「キットカット スパイダーマンコラボ NYチーズケーキ味 9枚×3袋」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

映画「スパイダーマン ブランド・ニュー・デイ」とコラボレーションした期間限定商品です。ニューヨークにちなんだNYチーズケーキ味で、9枚入りが3袋セットになっています。

Amazonタイムセールでは、参考価格1,393円のところ、27％オフの1,020円で販売中です。合計27枚入りで、1枚あたり約38円です。

「キットカット スパイダーマンコラボ NYチーズケーキ味」の特徴

Amazon商品ページより

「キットカット スパイダーマンコラボ NYチーズケーキ味」は、映画の舞台となるニューヨークにちなんだフレーバーと世界観を表現したコラボレーション商品です。

チーズ風味のホワイト生地を使用し、クリームチーズパウダー入りのクリームをサクサクとしたウエハースでサンドしています。NYチーズケーキをイメージした味わいが特徴です。

パッケージにはスパイダーマンの世界観がデザインされており、個包装のデザインは全14種類です。どのパッケージデザインが届くかは選べません。

まとめ：スパイダーマンコラボのキットカットをまとめ買い！

NYチーズケーキ味に加え、全14種類の個包装デザインも楽しめる期間限定商品「キットカット スパイダーマンコラボ NYチーズケーキ味 9枚×3袋」が、Amazonタイムセールに登場しています。

合計27枚入りなので、自分用のおやつとしてはもちろん、家族や友人とシェアするのにも便利です。参考価格から27％オフとなっている現在開催中のAmazonタイムセールで、まとめて購入してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。