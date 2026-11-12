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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第248回

AmazonスマイルSaleは本日終了。あとのせ天ぷらが楽しめる「どん兵衛」が29％オフ

2026年11月12日 16時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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「どん兵衛 天ぷらそば (西) 100g×12個」がAmazonスマイルSaleに登場！

　西日本仕立てのつゆと、あとのせ天ぷらが特徴の「どん兵衛 天ぷらそば (西) 100g×12個」が、AmazonスマイルSaleに登場しています。

　12個入りのセットが、参考価格3,274円のところ29％オフの2,313円で販売中です。1個あたり約193円となっており、まとめ買いにも適した価格です。

アマゾンでどん兵衛 天ぷらそば (西) 100g×12個を入手

「どん兵衛 天ぷらそば」の特徴
Amazon商品ページより

　西日本向けの「どん兵衛 天ぷらそば」は、昆布とカツオのだしを上品に調和させたつゆが特徴です。真っ直ぐで、すすり心地の良いそばを使用しています。

　具材には、エビの風味が特徴の「名物 あとのせ天ぷら」を採用。揚げたてのサクサクとした食感を楽しめます。別添の「彩り七味」は山椒を利かせた華やかな香りで、つゆのだしを引き立てるといいます。

まとめ：西日本仕立ての味わいをストック！

　西日本向けのつゆと、あとのせ天ぷらの組み合わせが特徴の「どん兵衛 天ぷらそば (西) 100g×12個」。12個入りで1個あたり約193円と、買い置きにも便利なセットです。

　現在開催中のAmazonスマイルSaleを利用して、自宅で楽しめるカップそばをまとめてストックしてみてはいかがでしょうか。

アマゾンでどん兵衛 天ぷらそば (西) 100g×12個を入手

※価格は税込み表記です。

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