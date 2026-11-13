アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第251回
甘めつゆと牛肉のうまみが恋しくなる！「どん兵衛 肉うどん」12個が28％オフ
2026年11月13日 18時00分更新
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「どん兵衛 肉うどん 86g×12個」がAmazonでセール販売中！
もっちりとしたつるみのあるうどんに、やや甘めのつゆとコク旨牛肉を合わせたカップうどん「どん兵衛 肉うどん 86g×12個」がAmazonでセール販売中です。
Amazonでは、参考価格2,500円のところ、28％オフの1,798円で販売されています。1個あたり約150円です。
「どん兵衛 肉うどん」の特徴
Amazon商品ページより
日清の「どん兵衛 肉うどん」は、もっちりとしたつるみのあるうどんと、やや甘めの味付けのつゆ、コク旨牛肉を組み合わせたカップうどんです。
具材には味付牛肉、ねぎ、わかめ、揚げ玉を使用しています。牛肉がおいしくなってリニューアルした商品で、甘めのつゆに染みわたる牛肉のうまみが特徴です。
1ケース12食入りで、常温保存が可能です。買い置きしておけば、普段の食事だけでなく、災害時に備えたローリングストックにも活用できます。
まとめ：どん兵衛を12個まとめてストック！
手軽に食べられるカップうどんは、忙しい日の食事や小腹が空いたときにも便利です。
「どん兵衛 肉うどん」を1個あたり約150円で購入できる今回のセール。Amazonでセール価格になっているこの機会に、12個まとめてストックしてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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