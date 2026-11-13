甘めつゆと牛肉のうまみが恋しくなる！「どん兵衛 肉うどん」12個が28％オフ

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「どん兵衛 肉うどん 86g×12個」がAmazonでセール販売中！

もっちりとしたつるみのあるうどんに、やや甘めのつゆとコク旨牛肉を合わせたカップうどん「どん兵衛 肉うどん 86g×12個」がAmazonでセール販売中です。

Amazonでは、参考価格2,500円のところ、28％オフの1,798円で販売されています。1個あたり約150円です。

「どん兵衛 肉うどん」の特徴

Amazon商品ページより

日清の「どん兵衛 肉うどん」は、もっちりとしたつるみのあるうどんと、やや甘めの味付けのつゆ、コク旨牛肉を組み合わせたカップうどんです。

具材には味付牛肉、ねぎ、わかめ、揚げ玉を使用しています。牛肉がおいしくなってリニューアルした商品で、甘めのつゆに染みわたる牛肉のうまみが特徴です。

1ケース12食入りで、常温保存が可能です。買い置きしておけば、普段の食事だけでなく、災害時に備えたローリングストックにも活用できます。

まとめ：どん兵衛を12個まとめてストック！

手軽に食べられるカップうどんは、忙しい日の食事や小腹が空いたときにも便利です。

「どん兵衛 肉うどん」を1個あたり約150円で購入できる今回のセール。Amazonでセール価格になっているこの機会に、12個まとめてストックしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。