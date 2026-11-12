毎日飲むお茶をトクホに！「ヘルシア うまみ緑茶」24本がスマイルSaleでお買い得

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「キリン ヘルシア うまみ緑茶 500ml×24本」がAmazonスマイルSaleに登場！

内臓脂肪を減らすのを助けるという、特定保健用食品（トクホ）の緑茶飲料「キリン ヘルシア うまみ緑茶」がAmazonスマイルSaleに登場しています。

500ml入りの24本セットが、過去価格4,545円のところ10％オフの4,082円で販売中です。1本あたりの価格は約170円となっています。

「キリン ヘルシア うまみ緑茶」の特徴

Amazon商品ページより

「ヘルシア うまみ緑茶」は、緑茶のうまみと香りを楽しめるトクホの緑茶飲料です。

茶カテキンを豊富に含み、脂肪の分解と消費に働く酵素の活性を高めることで、内臓脂肪を減らすのを助けるとされています。内臓脂肪が多めの人に適した商品です。

1日当たりの摂取目安量は500mlで、茶カテキンを540mg含んでいます。1本あたりのエネルギーは12kcal、カフェインは80mg含まれています。

まとめ：毎日の食事のお供に24本ストック！

内臓脂肪を減らすのを助けるトクホの緑茶「ヘルシア うまみ緑茶」。毎日の食事と一緒に飲み続けやすい500mlのペットボトルが24本セットになっています。

現在開催中のAmazonスマイルSaleでは10％オフで販売されています。この機会に、毎日の食事のお供としてヘルシアをまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。