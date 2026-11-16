ごはんを作る気力がない日の救世主！ 松屋のカレギュウセット20食分が47％オフ

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「松屋 カレギュウセット 20食」が

Amazonタイムセールに登場！

松屋の「カレギュウセット 『プレミアム仕様』牛めしの具×松屋オリジナルカレー」は、牛めしの具10食とオリジナルカレー10食の計20食セットです。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格9,100円から47％オフの4,780円で販売されています。1食あたり約239円です。

「松屋 カレギュウセット 『プレミアム仕様』牛めしの具×松屋オリジナルカレー」の特徴

Amazon商品ページより

「松屋 カレギュウセット 『プレミアム仕様』牛めしの具×松屋オリジナルカレー」には、松屋の牛めしの具（プレミアム仕様）10食とオリジナルカレー10食が入っています。

牛めしの具には、秘伝の特製プレミアムタレを使用。牛肉は、うまみアミノ酸の含有量が多いとされるアメリカ産牛肉を5割以上使用しています。

松屋オリジナルカレーは、10数種類の香辛料を使用した本格的なスパイシーカレー。辛口に仕上げています。

冷凍食品のため、マイナス18度以下での保管が必要です。電子レンジまたは湯煎で調理できます。

まとめ：牛めしもカレーも冷凍庫にストック！

牛めしとカレーをそれぞれ10食ずつ楽しめる、「松屋 カレギュウセット 『プレミアム仕様』牛めしの具×松屋オリジナルカレー」。電子レンジや湯煎で調理できるため、食事の準備を手軽に済ませたいときにも便利な商品です。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格9,100円から47％オフの4,780円で販売中。1食あたり約239円で楽しめるこの機会に、冷凍庫のストックとしてまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。