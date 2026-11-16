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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第254回

ごはんを作る気力がない日の救世主！ 松屋のカレギュウセット20食分が47％オフ

2026年11月16日 18時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「松屋 カレギュウセット 20食」が
Amazonタイムセールに登場！

　松屋の「カレギュウセット 『プレミアム仕様』牛めしの具×松屋オリジナルカレー」は、牛めしの具10食とオリジナルカレー10食の計20食セットです。

　現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格9,100円から47％オフの4,780円で販売されています。1食あたり約239円です。

アマゾンでカレギュウセット 『プレミアム仕様』牛めしの具×松屋オリジナルカレーを入手

「松屋 カレギュウセット 『プレミアム仕様』牛めしの具×松屋オリジナルカレー」の特徴
Amazon商品ページより

　「松屋 カレギュウセット 『プレミアム仕様』牛めしの具×松屋オリジナルカレー」には、松屋の牛めしの具（プレミアム仕様）10食とオリジナルカレー10食が入っています。

　牛めしの具には、秘伝の特製プレミアムタレを使用。牛肉は、うまみアミノ酸の含有量が多いとされるアメリカ産牛肉を5割以上使用しています。

　松屋オリジナルカレーは、10数種類の香辛料を使用した本格的なスパイシーカレー。辛口に仕上げています。

　冷凍食品のため、マイナス18度以下での保管が必要です。電子レンジまたは湯煎で調理できます。

まとめ：牛めしもカレーも冷凍庫にストック！

　牛めしとカレーをそれぞれ10食ずつ楽しめる、「松屋 カレギュウセット 『プレミアム仕様』牛めしの具×松屋オリジナルカレー」。電子レンジや湯煎で調理できるため、食事の準備を手軽に済ませたいときにも便利な商品です。

　現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格9,100円から47％オフの4,780円で販売中。1食あたり約239円で楽しめるこの機会に、冷凍庫のストックとしてまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。

アマゾンでカレギュウセット 『プレミアム仕様』牛めしの具×松屋オリジナルカレーを入手

※価格は税込み表記です。

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