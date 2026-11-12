アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第250回
「カップヌードル シンガポール風ラクサ」が43％オフ！ ココナッツミルク×スパイスの濃厚スープが魅力
2026年11月12日 18時00分更新
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「カップヌードル シンガポール風ラクサ 80g×12個」が
AmazonスマイルSaleに登場！
シンガポールの代表料理「ラクサ」をカップヌードル流にアレンジした「カップヌードル シンガポール風ラクサ」が、AmazonスマイルSaleに登場しています。
80g入りの12個セットが、参考価格3,214円のところ43％オフの1,832円で販売中です。1個あたり約153円となっており、昼食や夜食用にストックしておくのにも便利です。
「カップヌードル シンガポール風ラクサ」の特徴
Amazon商品ページより
「カップヌードル シンガポール風ラクサ」は、シンガポールの代表料理「ラクサ」をカップヌードル流にアレンジした商品です。
ココナッツミルクをベースにした濃厚なスープに、スパイスの辛みを加えているのが特徴。レモングラスのさわやかな香りとココナッツミルクのコク、後からくるスパイスの辛さを組み合わせています。
別添の「特製ラクサペースト」を加えることで、レモングラスのフレッシュな風味が広がります。
まとめ：ピリ辛＆クリーミーなカップ麺をまとめ買い！
ココナッツミルクのコクとスパイスの辛み、レモングラスの風味を組み合わせた「カップヌードル シンガポール風ラクサ」。いつものカップヌードルとは異なる味わいを楽しめる12個セットです。
現在開催中のAmazonスマイルSaleでは43％オフの1,832円で販売されています。1個約153円で購入できるこの機会に、ピリ辛＆クリーミーな一杯を自宅にストックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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