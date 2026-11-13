アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第253回
お腹が空いたら大盛り焼そば！ からしマヨ付きソース焼そば12個が22％オフ
2026年11月13日 20時00分更新
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「ごつ盛り ソース焼そば 171g×12個」がAmazonでセール中
東洋水産の「ごつ盛り ソース焼そば 171g×12個」がAmazonでセール販売中です。
麺130gを使用した大盛りタイプのソース焼そばで、スパイス感のあるブレンドソースと「キユーピーからしマヨネーズ」が付いています。
Amazonでは、参考価格2,225円のところ、22％オフの1,745円で販売されています。1食あたり約145円です。
「ごつ盛り ソース焼そば」の特徴
Amazon商品ページより
「ごつ盛り ソース焼そば」は、麺130gを使用した大盛りタイプのカップ焼そばです。
旨みとコクのあるブレンドソースを使用しており、スパイス感のあるソースが特徴です。さらに、「キユーピーからしマヨネーズ」が付いています。
内容量は1個171gで、めんは130gです。12個入りのセットで、1食あたりのカロリーは784kcalとなっています。
まとめ：大盛り焼そばを12個まとめてストック！
麺130gの大盛りタイプで、しっかり食べたいときの食事にも活用できる「ごつ盛り ソース焼そば」。
12個セットが1食あたり約145円で購入できる今回のセール。昼食や夜食用にストックしておくのもよさそうです。Amazonでセール価格になっているこの機会に、まとめ買いしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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