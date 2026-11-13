お腹が空いたら大盛り焼そば！ からしマヨ付きソース焼そば12個が22％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ごつ盛り ソース焼そば 171g×12個」がAmazonでセール中

東洋水産の「ごつ盛り ソース焼そば 171g×12個」がAmazonでセール販売中です。

麺130gを使用した大盛りタイプのソース焼そばで、スパイス感のあるブレンドソースと「キユーピーからしマヨネーズ」が付いています。

Amazonでは、参考価格2,225円のところ、22％オフの1,745円で販売されています。1食あたり約145円です。

「ごつ盛り ソース焼そば」の特徴

Amazon商品ページより

「ごつ盛り ソース焼そば」は、麺130gを使用した大盛りタイプのカップ焼そばです。

旨みとコクのあるブレンドソースを使用しており、スパイス感のあるソースが特徴です。さらに、「キユーピーからしマヨネーズ」が付いています。

内容量は1個171gで、めんは130gです。12個入りのセットで、1食あたりのカロリーは784kcalとなっています。

まとめ：大盛り焼そばを12個まとめてストック！

麺130gの大盛りタイプで、しっかり食べたいときの食事にも活用できる「ごつ盛り ソース焼そば」。

12個セットが1食あたり約145円で購入できる今回のセール。昼食や夜食用にストックしておくのもよさそうです。Amazonでセール価格になっているこの機会に、まとめ買いしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。