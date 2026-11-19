ファミリーマートは11月24日から、ゲーム「ドラゴンクエストモンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ」とのコラボキャンペーンを全国約1万6500店舗で開催します。

コラボ中華まん「スライムまん」をはじめ、オリジナルグッズがもらえるキャンペーンや限定くじ、関連商品などを展開します。

ゲーム内で仲間にできるコラボモンスターも登場し、さまざまな企画を通じて「ドラゴンクエストモンスターズ4」の世界観を楽しめます。

「スライムまん」がてりやき味で登場！

「ドラゴンクエスト」シリーズでおなじみのスライムをかたどった中華まんが登場します。中身は鶏肉に甘辛いてりやきだれを絡めた具材で、寒い季節に向けた濃厚な味わいに仕上げています。

▲スライムまん（てりやき味） 258円

ジューシーな鶏肉に甘辛いてりやきだれを絡めた中華まんです。数量限定で販売します。

さらに、ごくまれに店頭のスチーマーに「メタルスライムまん」が出現することもあります。味はスライムまんと同じで、購入時に商品を選ぶことはできません。

コラボ中華まん袋も登場します。袋はデザイン1種類、メッセージは全3種類で、11月24日から全国で順次展開します。通常の中華まんを購入した場合も、期間中は同じ袋になる可能性があります。

対象のアイス2個購入でオリジナルキーホルダーがもらえる

▲オリジナルアクリルキーホルダー（全4種）

【実施期間】

キャンペーン期間：11月24日10時～12月7日

※景品がなくなり次第終了

対象のアイス2個を同時に購入すると、ファミリーマート限定のオリジナルアクリルキーホルダーがその場でもらえるキャンペーンも実施します。

キーホルダーは全4種類で、景品はなくなり次第終了です。

ファミペイのスタンプでドラクエ公式グッズが当たる！

ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して対象商品を購入すると、スタンプがたまるキャンペーンも開催します。

【実施期間】

キャンペーン期間：11月24日～12月7日

応募期間：11月24日～12月11日

中華まんコースとアイスコースの2種類があり、それぞれスタンプ数に応じて抽選に応募できます。

■中華まんコース 賞品

スタンプ2個 ファミマポイント 500円相当：100名

スタンプ4個 スライム ぬいぐるみL：10名

中華まんコースでは、スタンプ4個でスライムのぬいぐるみLが10名に当たります。

■アイスコース 賞品

スタンプ2個 ファミマポイント 500円相当：100名

スタンプ4個 ぎゅっとにぎろう！スライムセット：10名

アイスコースでは、スタンプ4個で「ぎゅっとにぎろう！スライムセット」が10名に当たります。

さらに、いずれかのコースでスタンプを2個ためると、ゲーム内で仲間になるコラボモンスター「ファミリナイト」と交換できるデジタルコードが必ずもらえます。

※交換可能なデジタルコード：Nintendo Switch 2、Nintendo Switch 、PlayStation 5、XBOX Series X|S、Steam

ファミマ限定「ドラゴンクエストふくびき所スペシャル」が登場

ファミリーマート限定くじ「ドラゴンクエストふくびき所スペシャル ～モンスターマスターと仲間たち編～」も登場します。

▲ドラゴンクエストふくびき所スペシャル ～モンスターマスターと仲間たち編～ 790円

「ドラゴンクエストモンスターズ4」の発売を記念したくじで、冬にぴったりの「スライムのほかほかホットサンドメーカー」や「わたぼう ぬいぐるみ 湯たんぽ」のほか、アクリルパネルやピンバッジなどをラインアップします。

11月28日10時から全国約1万店舗で順次発売します。数量限定で、なくなり次第終了です。

クリアカード付きポテトチップスやフィギュア付きチョコも

コラボ商品として、オリジナルクリアカード付きのポテトチップスや、フィギュア付きチョコビスケットも登場します。

▲ドラゴンクエストモンスターズ4 チップス うすしお味 275円

発売日：11月24日10時

うすしお味のポテトチップスに、全32種類のオリジナルクリアカードがランダムで1枚付いています。11月30日までは1会計につき2個までの購入制限があります。

▲ドラゴンクエスト チョコボックス ボックスフィギュアコレクション 385円

発売日：11月24日10時

箱入りフィギュア付きチョコビスケットで、ボールチェーン付きフィギュアが1個付属します。フィギュアは全12種類です。こちらも11月30日までは1会計につき2個までの購入制限があります。

さらに、一部店舗では12月4日からスライム型の入浴剤からモンスターフィギュアが出てくるバスボール2種類を発売します。

▲ドラゴンクエスト バスボール ～スライムの仲間たち編～ 638円

発売日：12月4日から順次

▲ドラゴンクエスト バスボール ～地獄の帝王復活編～ 638円

発売日：12月4日から順次

ゲームソフト購入でドラクエ公式グッズが当たるチャンス

対象のゲームソフトやプレイステーションストアカードを購入すると、抽選で「ドラゴンクエスト メタリックモンスターズギャラリー ～40周年記念バージョン～『スライムたち3種セット』が40名に当たるキャンペーンも開催します。

対象となるのは、11月24日発売の「ドラゴンクエストモンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ」のNintendo Switch 2版、Nintendo Switch版のダウンロードカードと、プレイステーションストアカードです。

【実施期間】

キャンペーン期間：11月24日～12月14日

応募期間：11月24日～12月15日

【対象商品】

▲ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ（Nintendo Switch 2） 7700円

▲ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ（Nintendo Switch） 7700円

▲プレイステーション ストアカード 1万円、1万5000円、バリアブル（1100円～5万円）

※バリアブルは1万円以上の購入が対象

【景品】

抽選で40名に当たる

▲ドラゴンクエスト メタリックモンスターズギャラリー ～40周年記念バージョン～「スライムたち3種セット」

スライムまんを食べて、ドラクエの世界を楽しもう！

今回のファミリーマートと「ドラゴンクエストモンスターズ4」のコラボは、スライムをかたどった中華まんから限定くじ、カード付きお菓子、バスボールまで盛りだくさんです。

なかでも気になるのは、やっぱりレアな「メタルスライムまん」。店頭のスチーマーにごくまれに登場するということで、見つけられたらラッキーですね！

・発売日：2026年11月24日

くじ

・発売日：2026年11月28日

バスボール

・発売日：2026年12月4日

キャンペーン

・開始日：2026年11月24日

・終了日：2026年12月14日

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

※価格は税込み表記です。