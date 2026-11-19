ファミリーマートは11月24日から、ゲーム「ドラゴンクエストモンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ」とのコラボキャンペーンを全国約1万6500店舗で開催します。
コラボ中華まん「スライムまん」をはじめ、オリジナルグッズがもらえるキャンペーンや限定くじ、関連商品などを展開します。
ゲーム内で仲間にできるコラボモンスターも登場し、さまざまな企画を通じて「ドラゴンクエストモンスターズ4」の世界観を楽しめます。
「スライムまん」がてりやき味で登場！
「ドラゴンクエスト」シリーズでおなじみのスライムをかたどった中華まんが登場します。中身は鶏肉に甘辛いてりやきだれを絡めた具材で、寒い季節に向けた濃厚な味わいに仕上げています。
▲スライムまん（てりやき味） 258円
ジューシーな鶏肉に甘辛いてりやきだれを絡めた中華まんです。数量限定で販売します。
さらに、ごくまれに店頭のスチーマーに「メタルスライムまん」が出現することもあります。味はスライムまんと同じで、購入時に商品を選ぶことはできません。
コラボ中華まん袋も登場します。袋はデザイン1種類、メッセージは全3種類で、11月24日から全国で順次展開します。通常の中華まんを購入した場合も、期間中は同じ袋になる可能性があります。
対象のアイス2個購入でオリジナルキーホルダーがもらえる
▲オリジナルアクリルキーホルダー（全4種）
【実施期間】
キャンペーン期間：11月24日10時～12月7日
※景品がなくなり次第終了
対象のアイス2個を同時に購入すると、ファミリーマート限定のオリジナルアクリルキーホルダーがその場でもらえるキャンペーンも実施します。
キーホルダーは全4種類で、景品はなくなり次第終了です。
ファミペイのスタンプでドラクエ公式グッズが当たる！
ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して対象商品を購入すると、スタンプがたまるキャンペーンも開催します。
【実施期間】
キャンペーン期間：11月24日～12月7日
応募期間：11月24日～12月11日
中華まんコースとアイスコースの2種類があり、それぞれスタンプ数に応じて抽選に応募できます。
■中華まんコース 賞品
スタンプ2個 ファミマポイント 500円相当：100名
スタンプ4個 スライム ぬいぐるみL：10名
中華まんコースでは、スタンプ4個でスライムのぬいぐるみLが10名に当たります。
■アイスコース 賞品
スタンプ2個 ファミマポイント 500円相当：100名
スタンプ4個 ぎゅっとにぎろう！スライムセット：10名
アイスコースでは、スタンプ4個で「ぎゅっとにぎろう！スライムセット」が10名に当たります。
さらに、いずれかのコースでスタンプを2個ためると、ゲーム内で仲間になるコラボモンスター「ファミリナイト」と交換できるデジタルコードが必ずもらえます。
※交換可能なデジタルコード：Nintendo Switch 2、Nintendo Switch 、PlayStation 5、XBOX Series X|S、Steam
ファミマ限定「ドラゴンクエストふくびき所スペシャル」が登場
ファミリーマート限定くじ「ドラゴンクエストふくびき所スペシャル ～モンスターマスターと仲間たち編～」も登場します。
▲ドラゴンクエストふくびき所スペシャル ～モンスターマスターと仲間たち編～ 790円
「ドラゴンクエストモンスターズ4」の発売を記念したくじで、冬にぴったりの「スライムのほかほかホットサンドメーカー」や「わたぼう ぬいぐるみ 湯たんぽ」のほか、アクリルパネルやピンバッジなどをラインアップします。
11月28日10時から全国約1万店舗で順次発売します。数量限定で、なくなり次第終了です。
クリアカード付きポテトチップスやフィギュア付きチョコも
コラボ商品として、オリジナルクリアカード付きのポテトチップスや、フィギュア付きチョコビスケットも登場します。
▲ドラゴンクエストモンスターズ4 チップス うすしお味 275円
発売日：11月24日10時
うすしお味のポテトチップスに、全32種類のオリジナルクリアカードがランダムで1枚付いています。11月30日までは1会計につき2個までの購入制限があります。
▲ドラゴンクエスト チョコボックス ボックスフィギュアコレクション 385円
発売日：11月24日10時
箱入りフィギュア付きチョコビスケットで、ボールチェーン付きフィギュアが1個付属します。フィギュアは全12種類です。こちらも11月30日までは1会計につき2個までの購入制限があります。
さらに、一部店舗では12月4日からスライム型の入浴剤からモンスターフィギュアが出てくるバスボール2種類を発売します。
▲ドラゴンクエスト バスボール ～スライムの仲間たち編～ 638円
発売日：12月4日から順次
▲ドラゴンクエスト バスボール ～地獄の帝王復活編～ 638円
発売日：12月4日から順次
ゲームソフト購入でドラクエ公式グッズが当たるチャンス
対象のゲームソフトやプレイステーションストアカードを購入すると、抽選で「ドラゴンクエスト メタリックモンスターズギャラリー ～40周年記念バージョン～『スライムたち3種セット』が40名に当たるキャンペーンも開催します。
対象となるのは、11月24日発売の「ドラゴンクエストモンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ」のNintendo Switch 2版、Nintendo Switch版のダウンロードカードと、プレイステーションストアカードです。
【実施期間】
キャンペーン期間：11月24日～12月14日
応募期間：11月24日～12月15日
【対象商品】
▲ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ（Nintendo Switch 2） 7700円
▲ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ（Nintendo Switch） 7700円
▲プレイステーション ストアカード 1万円、1万5000円、バリアブル（1100円～5万円）
※バリアブルは1万円以上の購入が対象
【景品】
抽選で40名に当たる
▲ドラゴンクエスト メタリックモンスターズギャラリー ～40周年記念バージョン～「スライムたち3種セット」
スライムまんを食べて、ドラクエの世界を楽しもう！
今回のファミリーマートと「ドラゴンクエストモンスターズ4」のコラボは、スライムをかたどった中華まんから限定くじ、カード付きお菓子、バスボールまで盛りだくさんです。
なかでも気になるのは、やっぱりレアな「メタルスライムまん」。店頭のスチーマーにごくまれに登場するということで、見つけられたらラッキーですね！
・発売日：2026年11月24日
くじ
・発売日：2026年11月28日
バスボール
・発売日：2026年12月4日
キャンペーン
・開始日：2026年11月24日
・終了日：2026年12月14日
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります