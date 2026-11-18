コメダ珈琲店は11月25日より、季節限定バーガー「グラクロ～和牛ボロネーゼ～」と「グラクロ」を全国の店舗で販売します。

コメダの冬の定番「グラクロ」に和牛ボロネーゼ味が登場！

冬の定番「グラクロ」が復活。今年は、和牛を使用したリッチな新作も登場します。

▲グラクロ～和牛ボロネーゼ～ 750円～820円



5種類のチーズ（ゴーダ、モッツァレラ、チェダー、パルメザン、エダム）とクリームを使用したホワイトソースを、サクサクの衣で包んだグラタンクロケットが主役。



そこに、和牛の旨みと香味野菜の風味を生かしたボロネーゼソースを合わせています。

定番の「グラクロ」も！

毎年定番のグラクロももちろん登場します。

▲グラクロ 700円～770円



5種類のチーズとクリームを使用したグラタンクロケットに、じっくり煮込んだドミグラスソースとシャキシャキのキャベツを合わせた一品。



チーズのコクとドミグラスソースの豊かな味わいが特徴です。お好みでペッパーソースをかけても楽しめます。

ところで「グラクロ」の「クロ」って何？

グラクロという名前、実は「グラタンクロケット」からきているそうですよ。クロケットとは、フランス語の「croquette」に由来する言葉で、コロッケのこと。



つまり「グラクロ」は、グラタンコロッケを挟んだバーガーというわけですね。

グラクロ、おかえり～！ 今年は和牛まで！

コメダの冬といえば、やっぱりグラクロ！ 今年も帰ってきてくれてうれしいですね～！



しかも新作は和牛ボロネーゼ。定番も捨てがたいし、これはどっちを食べるか迷っちゃいますね！

・発売日：2026年11月25日

・終了予定日：2027年1月初旬

※価格は店舗で異なる

※価格は税込み表記です。