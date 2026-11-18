コメダ珈琲店は11月25日より、季節限定バーガー「グラクロ～和牛ボロネーゼ～」と「グラクロ」を全国の店舗で販売します。
コメダの冬の定番「グラクロ」に和牛ボロネーゼ味が登場！
冬の定番「グラクロ」が復活。今年は、和牛を使用したリッチな新作も登場します。
▲グラクロ～和牛ボロネーゼ～ 750円～820円
5種類のチーズ（ゴーダ、モッツァレラ、チェダー、パルメザン、エダム）とクリームを使用したホワイトソースを、サクサクの衣で包んだグラタンクロケットが主役。
そこに、和牛の旨みと香味野菜の風味を生かしたボロネーゼソースを合わせています。
定番の「グラクロ」も！
毎年定番のグラクロももちろん登場します。
▲グラクロ 700円～770円
5種類のチーズとクリームを使用したグラタンクロケットに、じっくり煮込んだドミグラスソースとシャキシャキのキャベツを合わせた一品。
チーズのコクとドミグラスソースの豊かな味わいが特徴です。お好みでペッパーソースをかけても楽しめます。
ところで「グラクロ」の「クロ」って何？
グラクロという名前、実は「グラタンクロケット」からきているそうですよ。クロケットとは、フランス語の「croquette」に由来する言葉で、コロッケのこと。
つまり「グラクロ」は、グラタンコロッケを挟んだバーガーというわけですね。
グラクロ、おかえり～！ 今年は和牛まで！
コメダの冬といえば、やっぱりグラクロ！ 今年も帰ってきてくれてうれしいですね～！
しかも新作は和牛ボロネーゼ。定番も捨てがたいし、これはどっちを食べるか迷っちゃいますね！
・発売日：2026年11月25日
・終了予定日：2027年1月初旬
※価格は店舗で異なる
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります