黒すぎる！ 明星「麺神」に札幌風ブラック醤油、ニンニクもガツン

明星食品は、カップ麺「明星 麺神カップ 札幌風ブラック醤油ラーメン」を11月23日に全国で発売します。

黒すぎる！ 札幌風ブラック醤油ラーメン

もっちり食感の極太麺が特徴の「明星 麺神カップ」から、ブラックフライデーの時期に合わせて、黒いスープの新作が登場します。

▲「明星 麺神 (めがみ) カップ 札幌風ブラック醤油ラーメン」324円

黒胡椒やにんにく、生姜を効かせた濃厚な醤油スープが特徴。



札幌味噌ラーメンを思わせる、ラードで炒めた野菜の香ばしさをイメージ。豚のコクに炒め野菜の風味を合わせた、こってりとした味わいに仕上げているそうです。



スープには、麺神ならではのもっちりとした極太ノンフライ麺を組み合わせています。



具材は豚肉ダイス、メンマ、ねぎです。

スープもパッケージも真っ黒！

それにしても、パッケージからして黒い！ スープも真っ黒で、かなりインパクトがありますね。



黒胡椒ににんにく、生姜まで効かせた濃厚スープとは。パンチがありそうで食べてみたいです！



・発売日：2026年11月23日

（※文中の価格はすべて税込）