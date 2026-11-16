牡蠣のスンドゥブって最高すぎ！ 旨辛＆アツアツの冬限定メニュー

「スンドゥブ 中山豆腐店」では、11月12日から期間限定メニュー「牡蠣と春菊のスンドゥブ定食」を販売中です。

牡蠣に春菊！ 冬限定のスンドゥブが登場

中山豆腐店は、東京の高田馬場と秋葉原に店舗を構えるスンドゥブ専門店。



今回、旬の牡蠣と冬野菜の春菊を組み合わせた、冬限定のスンドゥブ定食が登場しました。

▲「牡蠣と春菊のスンドゥブ定食」（1375円）



旬の牡蠣に加え、白身魚やイカなどの海の幸と、春菊を合わせた具だくさんのスンドゥブです。



牡蠣の濃厚な旨みが広がり、春菊のさわやかな苦味が後味を引き締める味わいだそう。スンドゥブの辛味とコクも、牡蠣や春菊の風味を引き立てるといいます。



定食には、ご飯、ほうれん草ナムル、豆もやしナムル、韓国のりが付きます。

牡蠣のスンドゥブって最高では!?

牡蠣の旨みが溶け込んだアツアツのスンドゥブなんて、おいしそう！



公式によると、牡蠣の濃厚な旨みから春菊のさわやかな苦味へと変わる「味の移ろい」がポイントだといいます。



寒い日にじっくり味わってみたいごちそうスンドゥブですね！

（※文中の価格はすべて税込）