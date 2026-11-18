マクドナルドは11月18日より、新商品「マックフルーリー ザクザク いちごのミルフィーユ味」を全国の店舗で期間限定販売します。

マックフルーリーに「ザクザク いちごのミルフィーユ味」が登場！

▲マックフルーリー ザクザク いちごのミルフィーユ味 380円～

なめらかなソフトクリームに、ザクザク食感のバタークッキーと、いちごソース、カスタード風ソースの2種類を混ぜ込んだホリデーシーズン限定のマックフルーリーです。

バタークッキーの風味とほんのりとした塩気、いちごソースの甘酸っぱさ、カスタード風ソースのまろやかな甘みを組み合わせています。

ソフトクリームの濃厚なコクとともに、いちごのミルフィーユをイメージした味わいが楽しめます。

販売期間は12月中旬までを予定しています。販売時間は10時30分から閉店までで、24時間営業店舗では翌1時までです。

▲マックフルーリー 超 オレオ クッキー 340円～

あわせて、レギュラーメニューの「マックフルーリー 超 オレオ クッキー」も、ホリデー限定デザインの数量限定パッケージで登場します。

冬のお楽しみに、ザクザク食感のマックフルーリー！

いちごとカスタードの2種類のソースに、バタークッキーのザクザク食感を組み合わせた新作は、冬のスイーツタイムにぴったり。ホリデー限定デザインのパッケージも、この時期ならではのお楽しみですね！



クリスマスムードを感じながら、いつものマックフルーリーを味わえば、冬のスイーツタイムがいっそう楽しくなりそうです。数量限定なので、見かけたらぜひチェックしてみてください。

・発売日：2026年11月18日

・販売終了予定：2026年12月中旬

※価格は税込み表記です。